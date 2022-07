Caterina Balivo, colpo di scena: in arrivo per lei un programma su La7

La popolare conduttrice approda su La7 a partire da settembre: le anticipazioni

Oggi c’è stata la presentazione dei Palinsesti 2022/23 de La7. E tra i vari programmi presentati c’è anche una bella novità. Di cosa si tratta? In pratica l’editore Urbano Cairo, come riportato dal blog DavideMaggio.it, ha annunciato che a partire da settembre nel preserale della rete troverà spazio un programma nuovo di zecca condotto da nientepopodimeno che Caterina Balivo, la quale al momento è alla guida del programma Chi vuole sposare mia mamma? in onda ogni mercoledì sera su Tv8. In base alle anticipazioni riportate direttamente dall’editore del settimo canale generalista italiano la conduttrice guiderà un game show, il cui titolo al momento è ancora top secret.

Caterina Balivo convince l’editore del settimo canale generalista: “Puntiamo molto sui di lei”

Urbano Cairo, sempre in occasione della presentazione dei Palinsesti de La7 2022/23, come riportato dal blog DavideMaggio.it, ha anche colto la palla al balzo per rivelare ai giornalisti di provare una profonda stima nei confronti della popolare conduttrice, la quale ha recentemente fatto una confessione intima. Cosa ha detto? In pratica ha dapprima rivelato di credere sia veramente un’ottima presentatrice che ha fatto cose di buonissima qualità, e successivamente non ha fatto mistero di puntare molto su di lei per quanto riguarda la prossima stagione Tv:

“Puntiamo molto sui di lei, è brava, con questo gioco può essere una cosa divertente che può dare al pubblico un momento di svago…”

Il suddetto game show dovrebbe andare in onda prima del TG La7 di Enrico Mentana, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto.

Palinsesto 2022/23 La7, arriva la conduttrice con un nuovo programma: ecco tutte le novità

Ovviamente saranno in tanti a chiedersi come sarà mai il nuovo programma di Caterina Balivo in onda nel preserale del settimo canale nazionale. Non è dato sapere moltissimo a tal proposito se non il fatto che questo nuovo quiz verrà incentrato sulla lingua italiana in stile enigmistica. Su questo nuovo progetto il direttore di rete, come riportato dal blog DavideMaggio.it, ha rivelato quanto segue:

“Stiamo cercando di cucire un format sulla nostra rete. E penso saremo in onda il 12 settembre. Non dico il titolo…”

Il programma verrà prodotto dalla casa di produzione Stand by Me. Sarà un successo?