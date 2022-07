Caterina Balivo non si trattiene: “Ho deciso io di lasciare la Rai e…”

“Ho deciso io di lasciare Vieni da me”, il chiarimento sull’addio alla Rai della nota conduttrice

È tornata in tv con un nuovo programma e una nuova rete, Caterina Balivo. La conduttrice di Aversa è infatti al timone del reality su TV8 Chi vuole sposare mia mamma, un programma fresco e decisamente diverso da quelli che hanno visto in passato impegnata la bella 42enne. Nell’ultimo post Instagram della conduttrice non sono mancati i commenti dei fans e di chi la segue dai tempi di Detto Fatto e Vieni da me. Proprio per rispondere a un follower che le chiedeva i motivi del suo addio alla Rai, la Balivo ha voluto chiarire definitivamente la questione sottolineando:

“Ho deciso io di lasciare la trasmissione così come ho deciso di tornare a lavorare”.

La conduttrice ha fatto riferimento a Vieni da me, il programma che l’ha vista debuttare su Rai1 e che ha condotto per ben due stagioni dal 2018 al 2020, lasciato durante la pandemia per tutelare la famiglia da eventuali contagi e staccare la spina da un impegno quotidiano. Successivamente è stata protagonista di qualche breve apparizione, accettando di entrare nella giuria de Il cantante mascherato di Milly Carlucci.



Caterina Balivo rompe il silenzio: “Ho deciso di tornare a fare cose che mi piacciono”

Dopo un breve addio alla tv, la conduttrice di Aversa è tornata a mostrarsi sul piccolo schermo e lo ha fatto in grande stile con Chi vuole sposare mia mamma su TV8. Su Instagram ha voluto precisare che anche la decisione di tornare alla conduzione è stata sua e ha sottolineato:

“Ho deciso di tornare a fare cose che mi piacciono e sperimentare”.

Intanto la conduttrice, reduce da un weekend al mare con la famiglia, ha ammesso che non sono mancati momenti commoventi nel corso delle registrazioni del suo nuovo programma.

Caterina Balivo: pronta una nuova sfida in autunno dopo Chi vuole sposare mia mamma

Oltre a presentare il nuovo programma su Tv8, la conduttrice avrebbe in cantiere anche un nuovo progetto. Stando alle ultime anticipazioni sembrerebbe infatti che per lei sia pronto un programma preserale su La7, che introdurrà il Tg di Enrico Mentana, Lingo. A quanto pare il programma dovrebbe essere trasmesso proprio il prossimo autunno. I fans della 42enne perciò possono stare tranquilli, salvo cambiamenti, tornerà protagonista per tutta la prima parte della prossima stagione televisiva.