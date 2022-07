Caterina Balivo, retroscena sul nuovo programma: “Mi sono commossa quando…”

La conduttrice rivela su Chi vuole sposare mia mamma: commozione durante le riprese

L’ultima sfida di Caterina Balivo è quella di trovare un compagno di vita per le mamme single. La conduttrice napoletana è approdata al timone del reality di TV8 Chi vuole sposare mia mamma, una sfida decisamente intrigante e su una rete freschissima. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Vero TV la Balivo ha rivelato le proprie sensazioni sul nuovo format, svelando anche qualche curiosità riguardo al dating in onda il mercoledì alle 21:30 sull’ottavo canale. Durante la preparazione del format non sono mancate le grandi emozioni con le protagoniste femminili del programma:

Ho partecipato tantissimo alle emozioni delle mamme, che hanno tutto un mondo da raccontare. Più di una volta mi sono commossa con loro, sono stata in camera loro e abbiamo parlato, ho provato a dare loro dei consigli soprattutto quando le ho viste particolarmente in crisi

Caterina Balivo confessa: “Ecco perché ho accettato questa sfida”

Sbarcare su TV8 dopo anni di Rai per Caterina Balivo è una scelta sia professionale che per certi versi di vita. La voglia di misurarsi con una nuova avventura e sensazioni innovative ha avuto la meglio e così la conduttrice di Secondigliano ha accettato con il sorriso la proposta, spiegando a Vero TV cosa l’ha attratta maggiormente del nuovo dating Chi vuole sposare mia mamma: “Questo è un reality vero, troppo spesso ci troviamo di fronte a fiction che fanno passare per vere. Ho voluto mettere subito le cose in chiaro: se c’è qualcosa di costruito io non ci sto” – ha raccontato la presentatrice – .

La presentatrice spiega il suo rapporto con il corteggiamento

Mentre nei prossimi mesi la vedremo al timone di un game show, la Balivo si gode la nuova avventura a Chi vuole sposare mia mamma. Un viaggio nei sentimenti e nel corteggiamento, e a tal proposito la bella partenopea ha spiegato a Vero TV il suo rapporto con le corti: “Io amo essere corteggiata, pure corteggiare ma non troppo perché sono old style. Però arrivo a stuzzicare e spronare mio marito per un messaggio o un biglietto, un regalo” – la rivelazione di Caterina nel corso dell’intervista al settimanale – .