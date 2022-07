Che Dio ci aiuti 7, Elena D’Amario entra nel cast: quale sarà il suo ruolo

Elena D’Amario nella famosa serie tv di Rai1: per lei un ruolo importante

Con grande gioia dei fan di Che Dio ci aiuti 7 le riprese della nuova stagione della fiction sono già iniziate da qualche giorno. Tante saranno le novità, soprattutto per quanto riguarda il cast. E mentre tanti personaggi storici diranno addio alla serie molti volti nuovi subentreranno pronti a fare affezionare come sempre il pubblico alle loro storie. E tra loro, come annunciato da Tvblog.it, dovrebbe esserci anche Elena D’Amario, ex allieva di Amici e attuale ballerina professionista proprio del talent. In effetti andando a sbirciare nel profilo ufficiale Instagram della ballerina quest’ultima racconta di dover studiare per il ciak. Per lei si tratterebbe della prima esperienza nel mondo attoriale e, sempre secondo il portale, per Elena non dovrebbe essere previsto un semplice cameo ma un ruolo molto più importante.

Tutte le novità sul cast di Che Dio ci aiuti 7 tra addii e nuove entrate

Come sopradetto le riprese della nuova stagione della fortunata fiction di Rai1 sono iniziate da poco ma già la curiosità del pubblico è tanta. La notizia più importante, difficile da digerire, è l’uscita di scena della protagonista Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci. Ma per un’Elena che andrà via un’altra sta per arrivare. Infatti Elena D’Amario è pronta ad unirsi alla grande famiglia del Convento più famoso d’Italia. Altri personaggi storici, intanto, a differenza di Suor Angela che parteciperà per tre puntate, sono già fuori dalle scene. Tra loro Nico (Gianmarco Saurino), Monica (Diana Del Bufalo), Ginevra (Simonetta Columbu) ed Erasmo (Erasmo Genzini). La vera protagonista diventerà invece Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. Inoltre una nuova attrice entrerà nel cast e non sarà l’unica.

Elena D’Amario avrà un doppio impegno in televisione o lascerà il talent?

La carriera della talentuosissima ballerina continua a spiccare il volo e a spaziare in diversi ambiti. Dal lontano 2009, quando Elena è stata allieva di Amici, la ballerina non si è più fermata. Prima ha ricevuto una prestigiosa borsa di studio per New York per una delle compagnie internazionali più importanti al mondo. Qui è poi stata presa in maniera continuativa e lei è diventata conosciuta in tutto il mondo. Poi il richiamo di casa è stato troppo grande ed Elena è stata subito riaccolta nel corpo di ballo di Amici dove adesso è coreografa. E dopo diversi spot televisivi e una partecipazione all’ultimo Sanremo, con Elisa durante la serata cover, per la ballerina si stanno aprendo le porte della recitazione con Che Dio ci aiuti 7: riuscirà a conciliare l’impegno del talent?