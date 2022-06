Che Dio ci aiuti 7, cast rivoluzionato: sta per arrivare un’attrice inaspettata

Zeudi Di Palma ci spera: la Miss Italia ha fatto i provini per entrare nella fiction

Ci siamo, le riprese di Che Dio ci aiuti 7 stanno per partire ma in verità i lavori sono già iniziati da un po’. Uno degli ambiti a cui si sta lavorando più intensamente riguarda il cast visto che ci saranno grossi cambiamenti. Alcuni dei personaggi storici e più amati lasceranno, come Nico (Gianmarco Saurino), Monica (Diana Del Bufalo), Ginevra (Simonetta Columbu) ed Erasmo (Erasmo Genzini). Anche colonne portanti della serie tv di Rai1, come la protagonista Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci è pronta a lasciare e sarà presente solo in 3 episodi. Ad arrivare, invece, potrebbe essere la Miss Italia Zeudi Di Palma. Intervistata infatti da Rolando Repossi per Di Più Tv la ragazza racconta:

“Ho fatto una serie di provini. Chissà se questo sogno si realizzerà”.

Il cast di Che Dio ci aiuti 7 pronto ad accogliere Miss Italia? Il suo ipotetico ruolo

Nel corso dell’intervista Zeudi Di Palma si racconta a cuore aperto e dà qualche anticipazione sul nuovo ruolo che il pubblico potrebbe vedere nella serie tv di Rai1.

“Ai provini mi è stato chiesto di interpretare una ragazza con una storia familiare devastante”

spiega. Zeudi dà poi altri dettagli spiegando che il ruolo prevede una ragazza che parla in dialetto, è sempre impeccabile a livello estetico e che, nonostante sembri forte e sicura, in realtà nasconde tante fragilità.

Il toccante passato di Zeudi Di Palma: “Mio padre mi ha abbandonato tra le braccia di mia madre”

Se da una parte il pubblico di Che Dio ci aiuti 7 dovrà dire addio alla protagonista, dall’altro potrà affezionarsi a nuovi personaggi. E tra questi potrebbe esserci proprio la Miss Italia che spera di ottenere la parte. La ragazza è sicura di essere all’altezza e di far emozionare il pubblico. D’altronde la sua storia personale non ha nulla di meno di tanti drammi raccontati nelle fiction.

“Mio padre mi ha abbandonato tra le braccia di mia madre quando avevo soltanto un anno”

racconta a tal proposito Zeudi. La mamma però a lei e ai suoi fratelli non ha fatto mai mancare niente.