Che Dio ci aiuti 7, incredibile: nel cast arriva un famoso volto di Don Matteo

Emma Valenti non si ferma: dopo Don Matteo 13 entra nel cast di un’altra famosa serie tv

E’ stato uno dei nuovi personaggi dell’ultima stagione di Don Matteo, andata in onda in primavera su Rai1, ed ha conquistato il pubblico. Si tratta di Emma Valenti (che vediamo nella foto disponibile nel secondo paragrafo) che nella fiction interpretava Valentina Anceschi, la figlia del colonnello Anceschi interpretato da Flavio Insinna. Ma non finisce qui perché, intervistata dal settimanale Di Più Tv, l’attrice annuncia che farà parte anche del nuovo cast di Che Dio ci aiuti 7 di cui da poco sono iniziate le riprese. La giovane attrice resta dunque in casa Lux Vide e su Rai1, le due realtà che le hanno dato la grande popolarità. Top secret, invece, sul ruolo che avrà nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti in onda, se tutto va bene, nella primavera del 2023.

L’attrice spera di tornare nella prossima stagione di Don Matteo e svela un retroscena su un collega

L’esperienza nella tredicesima stagione della storica serie tv di Rai1 è stata la prima vera grande serialità per Emma Valenti che adesso porta nel cuore quest’esperienza. L’attrice, inoltre, non nasconde la speranza di poter esserci anche nella quattordicesima stagione che è già stata confermata dal cast e dalla squadra della fiction.

“Il finale della tredicesima stagione resta apertissimo per il mio personaggio. Per questo mi auguro che la produzione mi chiami anche per la prossima stagione”

commenta Emma. E a proposito di Maurizio Lastrico, il personaggio con cui ha più interagito nel corso della serie, l’attrice racconta che i due si sono conosciuti all’ultimo step dei provini dove lei ha provato insieme a lui. “Mi ha messa a mio agio immediatamente” conclude.

Gli inizi di Emma Valenti: com’è nato il sogno di fare l’attrice

Infine nel corso dell’intervista la giovane attrice racconta il suo percorso nella recitazione prima di arrivare al successo che sta ottenendo adesso. “Ho sempre avuto il pallino della recitazione” racconta Emma che farà parte di Che Dio ci aiuti 7. E così da Torino ha iniziato a fare avanti e indietro a Roma prima di trasferirsi in pianta stabile nella capitale. Dopo le selezioni per il Centro Sperimentale di Cinematografia, in cui è stata ammessa, è iniziato lo studio e poi la gavetta con i primi piccoli ruoli.