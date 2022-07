Chiara Ferragni risponde per le rime a Selvaggia Lucarelli: “Polemica inutile”

Selvaggia Lucarelli nel mirino dell’influencer: la polemica senza fine

Chiara Ferragni ha pubblicato un video su Tik Tok in cui ha rivelato ai suoi tantissimi follower di aver rubato della biancheria in un hotel. Una confessione che ha indispettito non poco la popolare giornalista, che l’ha attaccata senza troppi convenevoli su instagram. Finita qua? Nemmeno per idea perchè la moglie di Fedez non c’è stata assolutamente a subire passivamente questi attacchi pubblicando un nuovo video su Tik Tok in cui non ha nascosto di credere che questa polemica sia del tutto pretestuosa (la sua faccia sorpresa dice già tutto): “Quando creano polemiche sul ‘furto’ di un accappatoio dall’hotel…”

Chiara Ferragni spegne la polemica accesa dalla giornalista: “Nessun furto”

L’influencer, sempre in questo video pubblicato su Tik Tok, ha poi fatto sapere che questa polemica fatta scoppiare da Selvaggia Lucarelli non avrebbe alcun senso perchè tutti sanno bene che gli hotel hanno la carta di credito dei clienti, e qualora mancasse qualcosa dalle stanze verrebbe addebitato come un qualsiasi costo extra:

“Polemiche? Come se non si sapesse che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e qualora mancasse qualcosa dalla stanza viene addebitato tutto come un costo extra…”

E in effetti l’influencer, che ieri è stata attaccata pesantemente dalla giornalista, non ha certo tutti i torti nel dire questo. Difatti nel momento in cui si prenota un hotel viene sempre richiesta una carta di credito.

L’influencer ironizza su questa ennesima polemica sul suo conto: “Non sapevo di essere una ladra”

Chiara Ferragni ha poi ironizzato su tutta questa polemica fatta scoppiare da Selvaggia Lucarelli. Difatti la moglie di Fedez, con un sorriso stampato sul volto, non ha nascosto tutto il suo stupore nell’apprendere di essere addirittura una ‘ladra’: “Non sapevo di essere una ladra…” Si segnala che al momento la popolare giornalista e giurata di Ballando con le stelle non ha risposto alla moglie di Fedez, ma sicuramente dirà qualcosa a tal proposito nelle prossime ore. Insomma questo botta e risposta a distanza sembra essere solo all’inizio. Ci saranno presto nuovi colpi di scena? Nuovi attacchi incrociati in arrivo?