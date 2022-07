Selvaggia Lucarelli non ha pietà di Chiara Ferragni: “Ha commesso un reato”

Chiara Ferragni ruba della biancheria in un hotel: l’ira della popolare giornalista

In queste ultime ore la popolare influencer ha pubblicato su Tik Tok un video in cui ha rivelato ai suoi tantissimi follower di aver rubato della biancheria da un hotel, asserendo senza indugio alcuno di credere sia un po’ una pratica comune a tanti: “Ditemi che voi non lo fate…” Una bravata che ha fatto storcere il naso alla giornalista e giurata di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli, la quale su instagram si è scagliata contro la moglie di Fedez, non facendo mistero di credere abbia assolutamente dato un cattivo esempio.

Selvaggia Lucarelli si infuria contro la famosa influencer: “Ha commesso un reato!”

La popolare giornalista, in questo suo intervento su instagram, ha difatti puntato il dito contro Chiara Ferragni, asserendo senza girarci troppo intorno di aver commesso un vero e proprio reato nell’aver rubato della biancheria da un hotel:

“Portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su Tik Tok…È un reato…”

La giurata di Ballando con le stelle, che dallo scorso 22 luglio è tornata in Tv alla conduzione di un nuovo game show su Nove al fianco di Marco Travaglio, ha poi colto la palla al balzo per fare dell’ironia sull’influencer: “Ha anche denunciato situazioni di illegalità a Milano…”

La giornalista rimprovera l’influencer: “Gli albergatori sostengono delle spese”

Selvaggia Lucarelli ha poi concluso questo suo post al veleno facendo notare a Chiara Ferragni che gli albergatori investono certe cifre per acquistare prodotti, che sicuramente non sono gentili omaggi ai clienti: “Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti mono uso…” Al momento si segnala che l’influencer, la quale è stata attaccata da Marracash, ha preferito non rispondere alla giornalista, forse per evitare ulteriori polemiche su questo argomento. A pensarla come la giurata di Ballando anche tantissime altre persone sui social. Insomma la moglie di Fedez, dopo aver scatenato furiose polemiche per il suo post in cui ha denunciato che a Milano la situazione legata all’illegalità è ormai diventata insostenibile, è tornata a far discutere con questa sua bravata.