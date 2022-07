Chicago P.D. da stasera la 9^ stagione su Italia1: trama e spoiler episodi

Al via questa sera su Italia1 la nuova stagione del telefilm americano: in onda due episodi

Andranno in onda da oggi, lunedì 18 luglio 2022, in prima serata su Italia1 i nuovi episodi di Chicago P.D., il telefilm statunitense campione d’ascolti, giunto alla nona serie, della quale nel prime time odierno vedremo i primi due episodi, i cui titoli sono “Tutto finito” e “Rabbia”. La messa in onda inizierà alle 21.20, con il primo dei due episodi, al quale seguirà, attorno alle 22.10, il secondo. Riprendiamo la trama dalla sezione dedicata ai palinsesti pubblicata sull’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, uscito in edicola martedì scorso (la riportiamo nel secondo paragrafo).

Anticipazioni Chicaco P.D. 9, primi due episodi della nuova stagione: ecco la trama completa

Nel primo dei due nuovi episodi della serie tv americana in onda su Italia1, Sam Miller cerca disperatamente l’assssino di suo figlio. Nel frattempo Voight e Upton devono affrontare le conseguenze di una loro decisione. Nel secondo degli episodi di questa sera, invece, gli agenti scavano nel sottobosco criminale per indagare sull’omicidio di un loro informatore, scoprendo però una verità decisamente scioccante. Sveliamo in anteprima, già da ora, anche i titoli dei prossimi episodi, che sono “Quello accanto a me” e “Nell’oscurità”.

La nuova serie di Chicago P.D. è composta da 22 episodi: quando andranno in onda i prossimi?

La stagione del telefilm che partirà questa sera è formata da 22 episodi e Italia1 li trasmetterà tutti: la programmazione prevede la messa in onda di un doppio episodio ogni lunedì sera, motivo per il quale il terzo e il quarto saranno in video lunedì prossimo, 25 luglio, come sempre a partire dalle 21.20. Negli Stati Uniti la stagione in questione è stata trasmessa in prima visione da NBC a partire dal 22 settembre dello scorso anno, terminando meno di due mesi fa, esattamente il 25 maggio. In Italia è già stata trasmessa da Sky Serie dal 16 novembre 2021 (gli ultimi episodi sono previsti per il 2 agosto prossimo).