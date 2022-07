Concorrenti GF Vip 7: nel cast una conduttrice che nessuno immagina!

Grande Fratello Vip anticipazioni prossima edizione: Rita Dalla Chiesa nel cast

Il 12 settembre (o forse il 19) tornerà su Canale 5 il reality show condotto da Alfonso Signorini. E ogni giorno circola un rumor nuovo sul cast. Proprio a tal proposito il portale Dagospia.it ha lanciato un’interessante news. In base alle indiscrezioni raccolte dal noto portale pare che la produzione stia facendo carte false per avere nel cast la conduttrice, che per tanti anni è stata la padrona di casa di Forum:

“Alfonso Signorini continua a lavorare al cast puntando con forza su un nome, quello di Rita Dalla Chiesa. Il nome a sorpresa, la carta coperta…”

Alfonso Signorini riuscirà a convincere la conduttrice? L’ultimo scoop di Dagospia

Successivamente il portale Dagospia.it ha fatto presente che Rita Dalla Chiesa pare ancora nutrire più di qualche perplessità sul fatto di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, nel cui cast pare ci sarà anche Antonino Spinalbese. Tuttavia il sito web ha anche rivelato che salvo colpi di scena dell’ultimo minuto la trattativa con la conduttrice pare davvero sia arrivata alle battute finali:

“È in corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali…”

Anche alla presentatrice potrebbe essere concesso di dormire in una stanza privata, com’è successo prima di lei a Patrizia De Blanck e a Katia Ricciarelli? Si ricorda che qualora accettasse la proposta per lei sarebbe la prima partecipazione in assoluto ad un reality show in qualità di concorrente.

Anticipazioni GF Vip 7: Charlie Gnocchi e il popolare sportivo saranno tra i concorrenti?

Il portale Dagospia.it ha poi rivelato che tra i concorrenti della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini pare ci sia la concreta possibilità di vedere il noto ex nuotatore Leonardo Tumiotto e il fratello di Gene Gnocchi (speaker radiofonico ed inviato di Striscia La Notizia). La trattativa per portare entrambi nella casa più spiata dagli italiani sembra essere già ben avviata, ma il sito web ha fatto sapere che non sarebbe ancora conclusa. Dagospia ha poi fatto presente che le puntate previste per la prossima edizione del reality dovrebbero essere una cinquantina circa: “Record nella storia della trasmissione…”