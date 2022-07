Controcorrente, ospite fa body shaming: Veronica Gentili va su tutte le furie

Marco Rizzo perde le staffe contro un altro ospite: “Sei abbastanza di peso”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Controcorrente su Rete 4. In questa occasione la conduttrice ha chiesto subito ad i suoi ospiti di esprimere un’opinione sull’attuale crisi di Governo. E gli animi si sono subito accesi. Difatti Luciano Nobili, come riportato da TvBlog.it, ha bollato come sciocchezze le ragioni per cui il Movimento 5 stelle ha tolto la fiducia al Governo facendo andare su tutte le furie il collega politico Marco Rizzo, il quale ha colto la palla al balzo per fare una battuta assai infelice nei suoi confronti: “Le sciocchezze si pesano e tu sei abbastanza di peso…”

Veronica Gentili si arrabbia in diretta a Controcorrente: “Siete prepotenti”

Questa battuta poco è piaciuta alla giornalista, che ha fatto notare a Marco Rizzo di aver fatto del body sharing nei confronti del suo collega Luciano Nobili: “Non si fa questo caos e la battuta sul peso è del tutto inopportuna…” Tuttavia il leader del Partito Comunista Italiano è rimasto fermo sulle sue posizioni, rincarando la dose: “E la sciocchezza no? Se gli altri dicono che sono sciocchezze, io batto il pugno…” Ed è scoppiato il caos in studio. Poco dopo la conduttrice di Controcorrente ha ripreso la parola per cercare di riportare l’ordine:

“Non parlate uno sopra l’altro sennò mi innervosisco…Siete prepotenti…”

L’acceso botta e riposto tra i due ospiti del programma dell’access prime time di Rete 4 è però continuato senza sosta.

Controcorrente, la conduttrice sgrida i suoi ospiti: “Se continuate non parlate più”

Veronica Gentili, non essendo riuscita a calmare i suoi due ospiti della puntata di ieri sera, ha poi perso davvero la pazienza, arrivando addirittura a lanciare loro un avvertimento chiaro e tondo. Di cosa si tratta? Ha detto loro che se non l’avessero finita con questo botta e risposta non avrebbe consentito loro di parlare per tutta la puntata:

“Vi spengo il microfono eh…Conduco io, non ci si parla sopra. Se mi fate arrabbiare non parlate più fino a fine puntata…”

Insomma la puntata di ieri sera non è stata particolarmente semplice da gestire per la popolare giornalista, che è stata costretta ad arrabbiarsi per placare gli animi in studio.