Cosmary annuncia la fine della storia con Alex: “Non tutto va come ti aspetti”

Alex e Cosmary si sono lasciati: la conferma arriva da parte di lei

Era ormai da settimane che il pubblico nutriva dei dubbi sulla storia d’amore tra i due ex allievi di Amici 21. Dopo la fine del programma, e i tanti mesi passati lontani, la ballerina aveva potuto riabbracciare il cantante e tra i due tutto sembrava procedere a gonfie vele. Poi però sono iniziati gli impegni lavorativi, con lui in giro per l’Italia e lei impegnata nel corpo di ballo di Battiti Live. Qualcosa si deve essere rotto perché i due non si sono più mostrati insieme. Ebbene oggi è arrivato l’annuncio della rottura che proprio Cosmary ha dato attraverso una stories su Instagram. Nella stories la ballerina scrive:

“La mia relazione con Alex è terminata. A volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male”.

La ballerina chiede rispetto al pubblico: “Vi prego di essere comprensivi”

Gli unici scatti messi dalla ballerina in questi ultimi giorni sui social riguardano esclusivamente il lavoro. E infatti se da una parte Alex e Cosmary si sono lasciati dall’altra entrambi stanno avendo grandi soddisfazioni in campo lavorativo. La stessa ballerina ha scritto nella stories che il lavoro è la cosa che attualmente la rende più felice e che adesso vuole concentrarsi su quello. Poi Cosmary ha chiesto al pubblico di rispettare questo momento. E ha aggiunto:

“Vi prego di essere comprensivi. Ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza”.

Il momento difficile di Cosmary: “Non amo parlare della mia vita privata sui social”

Le voci di crisi con la fidanzata Alex le aveva in qualche modo confermate in una recente intervista via web. Tuttavia i numerosi fan della coppia di Amici avevano sperato fino all’ultimo che i due riuscissero a superare i propri problemi che attualmente continuano a rimanere top secret. Nonostante la riservatezza che ha contraddistinto questa storia Cosmary ha voluto però mettere al corrente il pubblico.

“Non amo parlare della mia vita privata sui social ma mi ritrovo a doverlo fare”

scrive la ballerina sul suo profilo. Cosmary spiega di aver deciso di farlo per rispetto a tutte le persone che l’hanno seguita.