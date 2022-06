Amici, Alex conferma la crisi con Cosmary: “E’ un momento particolare”

Alex e Cosmary si sono lasciati? Il cantante rompe il silenzio

La loro storia d’amore nata ad Amici qualche mese fa ha appassionato i fan del talent di Canale5: Alex e Cosmary hanno fatto sognare ma la loro favola sembra essere già finita. A confermare la crisi il cantante in una diretta con Casa Chi. Quando l’intervistatrice gli ha chiesto come andassero le cose con Cosmary, lui ha risposto:

“Sono cose da non dire ora, è un momento un po’ particolare”.

Il cantante e la ballerina si sono lasciati? Solo una settimana fa (ma l’intervista come ha specificato Alex risale a due settimane fa), intervistato dalla sua coach Lorella Cuccarini, aveva detto che con Cosmary andava tutto bene anche se i battibecchi tra loro erano frequenti. Cos’è successo dopo? I fan più attenti della coppia, che parlano di loro su Twitter con l’hashtag #cosmex, avevano notato che era cambiato qualcosa dopo le registrazioni di Battiti Live il 17 e il 18 giugno a Bari dove Alex si è esibito come cantante. Cosmary, invece, fa parte del corpo di ballo della trasmissione di Italia1.

Amici 2022, amore al capolinea per i due amati concorrenti del talent?

Alex e Cosmary hanno litigato a Bari e poi non hanno più avuto modo di vedersi per chiarire? A dire il vero i due sono molto impegnati in questo periodo, lui con gli Instore per promuovere il suo Ep “Non siamo soli”, lei con le prove di Battiti Live. Se a ciò si aggiunge che uno abita in Lombardia e l’altra in Puglia di tempo per vedersi e stare insieme ne rimane veramente poco. Se fino a due settimane fa Alex e Cosmary condividevano qualche foto e video nelle stories di Instagram in cui stavano insieme, dopo più nulla, neanche un like ai reciproci post. Per non parlare del 25 giugno, data in cui la coppia avrebbe dovuto festeggiare i primi sei mesi insieme: solo Cosmary a notte fonda ha postato una storia con il sottofondo della canzone “Drivers License” che parla di una delusione d’amore.

Alex e Cosmary riusciranno ad appianare le loro divergenze? I fan fanno il tifo per loro

L’intervista di Alex a Casa Chi si è chiusa con una frase del giornalista: “Noi facciamo il tifo per i sentimenti, speriamo che la distanza non sia così deleteria, ci si ritrova sempre quando c’è qualcosa, in bocca al lupo”. E Alex, sorridendo, ha risposto “meno male, grazie”. I fan sperano che la coppia nata ad Amici abbia modo di chiarirsi, magari rivedendosi a Gallipoli il 2 e 3 luglio per Battiti Live. Alex e Cosmary riusciranno a risolvere i loro problemi? I fan fanno il tifo per loro e per il loro amore!