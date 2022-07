Davide Silvestri senza peli sulla lingua: “Giucas Casella folle perché…”

L’ex gieffino ha raccontato il suo matrimonio: retroscena sui vipponi invitati

Finalmente Davide Silvestri ha sposato la sua Lilì. Il secondo classificato del GF Vip è convolato a nozze con la storica fidanzata e al grande evento in stile country non sono mancati alcuni suoi ex compagni di viaggio. Tra gli invitati alle nozze, rigorosamente vestiti da contadini, ci sono stati Barù Gaetani, la vincitrice Jessica Selassiè, Katia Ricciarelli e Giucas Casella. Intervistato dal settimanale Chi l’attore ha rivelato i motivi che l’hanno portato a scegliere solo alcuni degli ex vipponi. Tra gli invitati sembravano esserci anche Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, frenati da alcuni impegni.

Ho scelto usando il cuore e l’istinto. Katia è la mia mamma televisiva. Lei è arte pura. Giucas è un folle, matto come me, ma è soprattutto un puro. Barù è la persona più schietta che io conosca, avrà sempre il mio rispetto

le parole di Silvestri sugli amici.

Davide Silvestri sbugiarda i luoghi comuni: “La gente pensa che siamo ricchi perché abbiamo fatto il GF Vip, ma…”

Proseguendo poi l’intervista a Chi Davide Silvestri ha scoperto le carte sui programmi futuri. Sta arrivando il momento del viaggio di nozze, ma l’attore ha voluto fare qualche precisazione a stroncare alcuni luoghi comuni sentiti anche di recente: “Faremo qualche giorno in Sardegna, con la famiglia di Kekko. Poi andremo nelle Marche dove vive mia sorella Juliana. Ma adesso bisogna lavorare, perché i matrimoni costano. La gente pensa che se hai fatto il Gf VIP tu sia milionario: caz**te” – ha chiarito subito l’attore e secondo classificato dell’ultima edizione del GF Vip – .

L’attore annuncia: “Sto già organizzando un secondo matrimonio”

Sull’ultimo numero della rivista Chi Davide ha voluto rivelare per filo e per segno come sono andate le cose nel giorno del matrimonio, che a sorpresa non sarà l’unico. L’artista, sempre nel corso dell’intervista rilasciata al giornale gestito da Alfonso Signorini, ha confessato che presto arriverà un nuovo evento con la sua Alessia, questa volta in forma ancora più privata: “Stiamo già organizzando un matrimonio su un’isola deserta, saremo solo noi due e il cagnolino Birra” – le parole di Silvestri che di recente aveva raccontato l’ansia pre nozze della compagna di vita – .