È morto il giornalista Amedeo Ricucci: sconvolta la redazione del TG1

Morto oggi il giornalista del TG1 a soli 63 anni: era malato da tempo

Giornata davvero nera per la Rai. Difatti dopo la morte di Angelo Guglielmi purtroppo è venuto a mancare il noto giornalista Amedeo Ricucci. A dare la triste notizia è stato proprio il sito web di Rai News. A quanto si apprende l’uomo era malato da tempo. Quest’ultimo è venuto a mancare a soli 63 anni. Per chi non lo sapesse ha seguito da vicino i più importanti conflitti di questi ultimi 20 anni. Oltre ad aver collaborato con il telegiornale del primo canale nazionale è stato anche inviato delle trasmissioni Reporter, Mixer e La Storia siamo noi.

Amedeo Ricucci morto oggi: la redazione del telegiornale di Rai1 in lutto

Ovviamente la morte del popolare giornalista e inviato di guerra ha colpito molto la redazione del TG1. Difatti poco fa il Comitato di redazione del tg della prima rete nazionale in una nota ha fatto sapere di essere addolorato per l’improvvisa scomparsa del collega, che da sempre ha svolto il suo lavoro da inviato nella maniera più professionale possibile:

“Difficile qui trovare parole che non sembrino scontate, per esprimere il profondo dispiacere e la tristezza per la perdita di un compagno di strada straordinario…”

La redazione del telegiornale non ha poi nascosto che per fare il suo lavoro ha anche più volte messo a serio rischio la sua vita: “Al Tg1 e alla Rai ha dato un contributo enorme non solo professionale ma umano…”

TG1, la redazione sconvolta per la morte del giornalista: “E’ sempre stato in prima linea”

Il Comitato di redazione del tg della prima rete, sempre in questa nota per dare l’ultimo saluto a Amedeo Ricucci morto oggi all’età di 63 anni per via di un brutto male, ha anche fatto sapere che è sempre stato in prima linea per discutere del futuro della loro professione:

“Si è preso cura della redazione, impegnandosi come Cdr, si è sempre impegnato nelle battaglie sindacali. Appassionato, anche qui, come pochi…”

Fino alla fine il giornalista è sempre stato presente in redazione per dare il suo prezioso contributo, come ha rivelato il CDR del TG1: “Noi, tutti noi, cercheremo di portare avanti quel testimone…”