Rivoluzione a È sempre mezzogiorno: Antonella Clerici al posto di Amadeus per…

La Lotteria Italia 2022 sarà abbinata a È sempre mezzogiorno: cosa cambia

Grandi cambiamenti in casa Rai dove nella prossima stagione televisiva la famosa Lotteria Italia camminerà accanto al popolare programma di Antonella Clerici a tema culinario. A rivelarlo in anteprima è il sempre informato Tvblog.it. Per la Lotteria si tratta di un grande cambiamento in quanto negli ultimi quattro anni era abbinato al programma i Soliti ignoti condotto da Amadeus sempre sulla stessa rete. Ogni anno il concorso di fortuna completava poi la propria edizione con la serata speciale che andava in onda in prima serata il giorno dell’Epifania (6 gennaio). Nella prossima stagione televisiva, in onda a partire da settembre, le cose invece sono pronte a cambiare.

Grandi novità per Antonella Clerici nella prossima stagione televisiva: per lei si tratta di un ritorno

Nella prossima nuova stagione televisiva dunque È sempre mezzogiorno, condotto dalla Clerici che nelle ultime ore è stata vittima di una clamorosa gaffe, sarà il volto della Lotteria Italia 2022. In realtà però per l’amatissima conduttrice si tratta di un ritorno. Infatti già nel 2007 la Lotteria era stata abbinata al programma Il treno dei desideri da lei condotto. E ancora, per quattro anni, dal 2011 al 2014, la Lotteria era stata inserita ne La prova del cuoco. Nei tre anni dopo, invece, il programma di cucina aveva continuato ad essere abbinato a la Lotteria ma la serata finale era stata inserita, invece, in Affari tuoi nei primi due anni e nei Soliti ignoti nel 2017.

Niente prima serata per È sempre mezzogiorno: come sarà la prima serata della Lotteria Italia 2022

Sembra invece che È sempre mezzogiorno non avrà la puntata speciale della Lotteria in prima serata il 6 gennaio. Quest’ultima infatti, almeno stando a quanto ufficializzato durante la presentazione dei nuovi palinsesti di Rai1, sarà in una prima serata speciale dei Soliti ignoti. Nella prossima stagione televisiva, dunque, il programma culinario condotto da Antonella Clerici dovrebbe avere soltanto il suo consueto spazio nella fascia della tarda mattinata di Rai1. Una fascia che fino ad ora ha portato grande fortuna alla conduttrice e alla rete che ha portato a casa ascolti sempre ottimi.