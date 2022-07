Antonella Clerici confusa con Licia Colò! Gaffe di David Parenzo su La7

David Parenzo commette una clamorosa gaffe: “Diamo la linea a Eden, condotto da Antonella Clerici”

Imbarazzante gaffe al termine della puntata di In Onda trasmessa su La7 nel preserale di ieri, venerdì 29 luglio 2022: chiudendo la diretta e dando la linea al programma successivo, il padrone di casa, ossia il giornalista David Parenzo, come raccontato da TvBlog, ha sbagliato il nome della conduttrice, attribuendo la trasmissione ad Antonella Clerici anziché a Licia Colò…

Ora diamo la linea a Eden, paradiso terrestre, ne abbiamo davvero bisogno. Conduce Antonella Clerici

sono state le parole del giornalista, davanti ad un team di ospiti dei quali nessuno ha proferito parola sentendo l’erroraccio.

La gaffe di David Parenzo su Antonella Clerici: il video del fattaccio pubblicato da TvBlog

Il video della gaffe è stato pubblicato da Blogo sia sulla sua pagina instagram che nell’articolo apposito, online da ieri sera. Il sito in questione ha poi messo ordine, per i lettori meno informati, su come stanno le cose: la Clerici nella prossima stagione tv continuerà a lavorare in Rai, come fa ininterrottamente ormai da circa venticinque anni, mente sarà la Colò, ovviamente, a condurre anche la prossima edizione di Eden, oltre a quella attualmente in video, essendo la padrona di casa della trasmissione dal 2019. Blogo ha infine posto l’attenzione sul fatto che, oltre agli ospiti, né Concita De Gregorio, co-conduttrice di In Onda, né Giovanni Floris, volto di punta di La7 presente tramite collegamento, abbiano corretto Parenzo dopo la gaffe.

Le due conduttrici coinvolte dalla gaffe commenteranno sui social?

Al momento sembra che né Antonella Clerici né Licia Colò abbiano commentato sui social la gaffe di David Parenzo, ma non è escluso che nelle prossime ore lo facciano. Antonella (che qualche giorno fa ha lanciato un appello su instagram) ha invece ringraziato, tramite le sue storie, Maurizio Costanzo per le bellissime parole che ha speso sul suo The Voice Senior su una nota rivista uscita in tutte le edicole nei giorni scorsi. Intanto, per quanto riguarda invece E’ sempre mezzogiorno, non è escluso che la data d’inizio venga anticipata, come per gli altri programmi del daytime di Rai1, primo fra tutti La vita in diretta, a lunedì 5 settembre.