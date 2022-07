Elisa Isoardi, timore per il ritorno in Rai: “Sarò in mezzo a due colossi”

La popolare conduttrice non si nasconde dietro ad un dito: “Sarò in mezzo a due colossi”

Elisa Isoardi si sta preparando al suo tanto atteso ritorno in Tv dopo una lunga assenza in pianta stabile. Difatti nella prossima stagione Televisiva condurrà un programma tutto suo nella domenica pomeriggio di Rai Due. La presentatrice al portale Leggo.it non ha nascosto di essere assai elettrizzata per questa nuova avventura, ben sapendo che avrà una controprogrammazione bella forte (su Rai Uno ci sarà Mara Venier con la sua Domenica In, mentre su Canale 5 Maria De Filippi con il talent show Amici):

“Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me…”

Elisa Isoardi pronta per il suo ritorno in Tv: “Torno in Rai con serenità”

La popolare conduttrice, sempre in questa intervista rilasciata al portale Leggo.it, ha poi dichiarato di essere estremamente serena per questo suo ritorno in Rai in grande stile, asserendo che il suo nuovo programma intitolato Vorrei dirti che è un po’ il riassunto di quello che ha fatto fino a questo momento:

“Torno a casa con serenità, in punta di piedi la domenica pomeriggio, in un programma che parla di cuore, territorio e cucina…”

Ovviamente la presentatrice, la quale è al momento single, non ha poi nascosto di essere estremamente felice per aver avuto l’opportunità di tornare a lavorare dove ha iniziato a fare i primi passi nel mondo della Tv e dello spettacolo: “Rientro a fare parte de gruppo che mi ha cresciuto…”

Raimondo Todaro, la conduttrice lo ammette senza problemi: “Non ci sentiamo più”

Come saranno adesso i rapporti tra il popolare ballerino ed insegnante di Amici di Maria De Filippi ed Elisa Isoardi, che a Ballando con le stelle hanno fatto sognare i telespettatori, i quali hanno sempre sperato potesse nascere qualcosa tra di loro? A far chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato la conduttrice in persona, che a Leggo.it non ha nascosto che ormai non si sentono più da diverso tempo: