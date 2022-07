Elisa Isoardi rinuncia all’amore? “Vivo bene anche da single e…”

Elisa Isoardi è ancora single e svela: “Vivo bene anche così, se dovessi incontrare un uomo ben venga”

Ha fatto sognare il pubblico di Rai1 con la partecipazione a Ballando con le stelle nel 2020 la conduttrice di Cuneo che ha poi conquistato tutti con la sua bellezza elegante, acqua e sapone, all’Isola dei Famosi. Ora la bella 39enne sta ricaricando le pile per un nuovo programma, Vorrei dirti che… che la vedrà protagonista a settembre ogni domenica pomeriggio su Rai2. In attesa della sua nuova sfida professionale, ha raccontato però sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni di non avere un compagno e di non essere nemmeno una di quelle donne alla ricerca spasmodica dell’amore:

“Da sola stavo prima e da sola sto ora. Se dovessi incontrare un uomo con il quale c’è un rispetto reciproco in termini di libertà e onestà intellettuale, ben venga”.

Senza peli sulla lingua la conduttrice ha però voluto sottolineare: “Vivo bene anche così”.



“Essere donna non significa fare figli”, la dichiarazione inaspettata della nota conduttrice

A dicembre compirà 40 anni Elisa Isoardi che al momento è proiettata sulla carriera e sul suo nuovo programma, Vorrei dirti che…, in onda a partire da domenica 1 settembre. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ha voluto mettere i puntini sulle “i” sottolineando: “Nel 2022 essere donna non significa fare i figli e avere accanto una persona”. Ha proseguito poi sottolineando che l’importante nella vita è sentirsi realizzati e sereni. “Mia madre mi ha sempre detto di dare la priorità al lavoro e non al matrimonio” ha ricordato la conduttrice che ammesso che l’assenza dalla tv è stata dura ma le è servita anche per valutare al meglio ogni occasione.

Elisa Isoardi non ha dubbi: “Il vero coraggio è mostrare i lati vulnerabili del proprio carattere”

La conduttrice ha ammesso di amare molto anche i social e la comunicazione con i suoi followers. Ha sottolineato anche che il “Il vero coraggio è mostrare i lati vulnerabili del proprio carattere, errori compresi” e non limitarsi a enfatizzare solo gli aspetti positivi. Ora la presentatrice di Cuneo è pronta per tornare sul piccolo schermo con Vorrei dirti che… e ha ammesso di essere felice di vivere di nuovo la redazione di un programma e partecipare alla sua scrittura.