Elodie verso il sabato sera di Rai1, è ufficiale: sarà protagonista di…

La cantante promossa sul primo canale: ecco dove la vedremo

Grandi novità per la bella Elodie. La cantante romana, che nelle scorse ore è salita sul palco del Tim Summer Hits con la sua ultima hit Tribale, che nel frattempo sta già spopolando in radio. Per quanto riguarda il mese di agosto però l’artista lanciata dal talent di Canale Cinque Amici di Maria De Filippi sarà super ospite su Rai1 de la Notte della Taranta. Stando a quando anticipato da Blogo sarà dunque lei l’ospite di cui si è molto chiacchierato nei giorni scorsi. La cantante, la cui carriera è letteralmente esploda negli ultimi anni, è legata al Salento, terra nella quale ha vissuto per alcuni anni. Nello specifico, la Di Patrizi, questo il suo nome all’anagrafe, si trasferì in Puglia da ragazzina, ancora 19enne e fidanzata con Andrea Maggino, storico dj salentino con cui l’artista aveva in quei tempi una relazione. Non sarà dunque una serata banale per Elodie.

Elodie a la Notte della Taranta, manca solo l’annuncio ufficiale

Nelle scorse ore è circolata con insistenza la voce dell’ospitata di Elodie a La notte della Taranta. A fungere da calamita per questa esperienza, oltre al legame della Di Patrizi con il Salento è anche la partecipazione del noto compositore Dardust, che con la cantante lanciata da Amici ha collaborato a tantissimi successi come Bagno a mezzanotte, Vertigine e anche l’ultimo tormentone Tribale. E nelle prossime ore è atteso anche l’annuncio ufficiale dell’ospitata della cantante, ma ormai non ci sono più dubbi per la gioia dei tantissimi fan di Elodie.

Elodie e la lotta al tormentone dell’estate: “Ora aspettiamo”

Nelle scorse settimane Elodie ha lanciato Tribale, il pezzo dell’estate pronto a fare concorrenza agli altri cantanti dell’estate. Ieri sera al Tim Summer Hits la Di Patrizi si è esibita sulle note dell’ultimo brano, dove ha raccolto i consensi anche della coppia di conduttori formata da Stefano De Martino e Andrea Delogu: “E’ già uno dei tormentoni” – ha confermato il presentatore partenopeo – . La stupenda artista ha preferito andarci con i piedi di piombo: “Ora aspettiamo per dirlo, è appena iniziata l’estate”. Le premesse però sembrano esserci proprio tutte.