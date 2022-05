Tormentoni estate 2022: Álvaro Soler, Ana Mena, Elodie pronti a fare il pieno

Alvaro Soler: Topic-Solo para ti sarà tra le hit della prossima estate?

Non c’è estate senza i tormentoni del cantante spagnolo, che negli anni scorsi ha svettato le classifiche con canzoni tra le più ascoltate di sempre come Sofia, La cintura, Magia e altre ancora. E quest’anno, con la bella stagione ormai alle porte, è uscito il suo nuovo singolo, Solo para ti, che è già tra i brani più ascoltati del momento con il suo coinvolgente ritornello “Lo siento, por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos, solo para ti”. Disponibile da qualche settimana sulle piattaforme di streaming e già molto trasmesso anche in radio, il brano racconta la fine di un amore in chiave dance.

Canzoni tormentoni dell’estate 2022: Ana Mena pronta a travolgere con Duecentomila ore

Non solo il cantautore spagnolo: ha tutte le carte in regola per diventare una delle regine della prossima estate anche Ana Mena, l’artista argentina che abbiamo visto in gara all’ultimo Festival di Sanremo con la sua Duecentomila ore, scritta da Rocco Hunt. La cantante si è posizionata solo penultima a Sanremo, ma il suo brano è sicuramente tra i più adatti a diventare una hit nella bella stagione, sulla scia del successo che la sua interprete ha avuto nelle scorse estati con tormentoni quali Un bacio all’improvviso, A un passo dalla luna e Una volta ancora.

Bagno a mezzanotte di Elodie è tra i brani più ascoltati del momento

E se nelle ultime estati ha fatto ballare tutti con Margarita e Ciclone, quest’anno Elodie è pronta a travolgere la bella stagione, musicalmente parlando, con Bagno a mezzanotte: anche l’ex concorrente di Amici, infatti, ha tutte le carte in regola per essere tra i cantanti più ascoltati nell’estate del 2022, essendo il suo ultimo brano già tra i più scaricati.

Successo anche per alcuni volti dell’ultimo Festival della canzone italiana, come Tananai, ultimo classificato ma tra i vincitori morali con Sesso occasionale, brano che ha avuto un vero e proprio boom dopo la kermesse. Ascoltatissima anche Ciao Ciao de La rappresentante di Lista e Farfalle di Sangiovanni. Insomma, la prossima estate si prospetta molto ricca dal punto di vista musicale.