Emanuele Vaccarini per cosa è morto? Sconvolto il cast di Avanti un altro

Scritto da Liliana Morreale , il Luglio 9, 2022 , in Personaggi Tv

Avanti un altro in lutto, morto il Gladiatore: il saluto commosso del cast

Ha sconvolto e lasciato senza parole tutti l’improvvisa e prematura morte di Emanuele Vaccarini, conosciuto per essere il Gladiatore dello show di Paolo Bonolis nel preserale di Canale5. E moltissimi personaggi del minimondo in queste ore attraverso i loro profili social hanno voluto dire addio all’uomo. Il primo ha salutare l’amico e collega è stato Francesco Nozzolino, noto come ‘XXXL’ nel programma che gli dedicato questo intenso messaggio:

“Ancora non ci credo. Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quanto ci siamo divertiti dietro ai camerini, tante risate! È così triste e strano sapere che non ci sei più, non mi sembra vero.”

Gli ha fatto eco anche Claudia Ruggeri, ‘Miss Claudia’ che si è definita: “Sconvolta, gigante buono riposa in pace.”

Addio ad Emanuele Vaccarini, il cast del programma di Paolo Bonolis piange il ‘Gladiatore’

A ricordare e salutare commossi per l’ultima volta Emanuele Vaccarini (Gladiatore) di Avanti un altro morto prematuramente ieri si sono uniti anche altri protagonisti del minimondo come l’attore Franco Pistoni, Lo Iettatore, che invece sui social ha tratteggiato un suo personale ricordo del collega e amico scomparso:

“Amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua Vita, di sua Madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha”.

Scioccata per la triste notizia che invita a riflettere si è definita la Bonas Laura Cremaschi, mentre la Bona Sorte Francesca Brambilla si è detta sconvolta per la terribile notizia. E nelle scorse ore anche Sonia Bruganelli ha voluto salutare l’uomo.

Causa morte del Gladiatore di Avanti un altro: i problemi di salute dell’uomo

Per quanto riguarda invece la causa della morte di Emanuele Vaccarini, scomparso improvvisamente a soli 44 anni, si sa solo che aveva problemi di salute da lui stesso annunciati nei giorni scorsi sul suo profilo social. Tali problemi però non sono stati specificati e sulle cause del decesso, al momento, vige il massimo riserbo da parte di amici e familiari.