Sonia Bruganelli piange la morte del Gladiatore di Avanti un altro: “RIP”

L’imprenditrice affranta per la perdita del Gladiatore: “Riposa in pace gigante uomo”

Ha lasciato un grande vuoto l’improvvisa morte di Emanuele Vaccarini, conosciuto dal pubblico per essere il Gladiatore del programma Avanti un altro. Nelle scorse ore Sonia Bruganelli, la moglie del noto presentatore Paolo Bonolis, sui social ha dedicato un post al 44enne scomparso prematuramente, visto che ha condiviso una fotografia che lo ritrae e ha fatto capire di essere affranta con queste parole: “Riposa in pace gigante uomo”.



Lutto ad Avanti un altro: il noto personaggio aveva dei problemi di salute?

Il decesso di Emanuele Vaccarini il 44enne che interpretatava il Gladiatore nel programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha sconvolto il mondo dello spettacolo ma soprattutto il cast della trasmissione. Non poteva mancare l’intervento di Sonia Bruganelli, l’anima organizzativa del game show, visto che ha dato il suo ultimo saluto sui social a uno dei personaggi più amati dal pubblico entrato a far parte del cast con l’introduzione del salottino. Il protagonista per anni dei quiz del famoso conduttore che era appassionato di body building e arti marziali miste, è deceduto all’improvviso. Al momento non è stata svelata la causa della morte, ma secondo TvBlog in uno dei suoi ultimi post era stato proprio lui a far sapere ai suoi fan di fare i conti con dei problemi di salute. Intanto come si nota sul suo profilo Instagram, ultimamente realizzava alcuni video in cui consigliava alcune ricette della tradizione culinaria romana.

Chi era Emanuele Vaccarini: età e vita privata del volto del famoso programma

Intanto non sfuggono i tanti messaggi di condoglianze sul profilo Instagram del noto volto del game show di Canale 5 da parte dei numerosi fan e di chi lo conosceva personalmente, tra cui i testuali: “Onore a te guerriero, che la terra ti sia lieve”, “Che tu possa riposare in pace, cucina da lassù”, “Ma che dispiacere improvviso. Un saluto affettuoso a te”, “Amico mio non ti dico addio ma arrivederci”, “Ho appreso la triste notizia! Riposa in pace!”.

Il volto celebre del cast di Avanti un altro venuto a mancare inaspettatamente, era nato a Roma il 18 luglio del 1977 quindi a breve avrebbe compiuto 45 anni. Riguardo alla sua vita privata, dopo essersi avvicinato al mondo del calcio e aver deciso di non seguire le orme paterne è diventato un insegnante di arte marziali, mentre da diversi anni ha lavorato anche nelle ferrovie romane. Grazie alla sua prestanza fisica, inoltre ha fatto delle comparse al cinema in dei film. Nel 2019 invece è approdato nel programma che vede alla conduzione Paolo Bonolis e Luca Laurenti.