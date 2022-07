Estate in diretta, Capua-Semprini indignati: “Vera e propria vergogna”

Roberta Capua e Gianluca Semprini contrariati dalla fuga dell’aggressore di Niccolò Ciatti: “E’ uno scandalo”

Anche oggi diverse sono le notizie di cui si è parlato a Estate in diretta tra cronaca, attualità e gossip. Come sempre la prima parte è stata dedicata proprio alla cronaca e, in particolare, oggi in apertura si è discusso della fuga di Bissoultanov. Si tratta del ceceno che ha ucciso Niccolò.

“Dobbiamo partire da una vera e propria vergogna che si è consumata ancora una volta in Spagna”

ha detto il conduttore di Rai1 apparso visibilmente infastidito dall’ingiustizia che sta vivendo la famiglia e la memoria di Niccolò. Semprini ha infatti ricordato la pena inflitta dalla Spagna, ovvero solo 15 anni. Adesso si aggiunge anche la fuga con grande sgomento del papà di Niccolò oggi presente in collegamento. “Questo è uno scandalo, uno scandalo a livello europeo” ha aggiunto Semprini insieme alla collega.

Tutte le notizie di cronaca trattate a Estate in diretta: dal caldo alla ragazzina di 12 anni sfregiata

Oltre alla vicenda sopra descritta c’è una notizia che ha sconvolto Roberta Capua, ovvero la ragazzina di 12 anni sfregiata in volto dall’ex fidanzatino di 16 anni. Anche Gianluca Semprini si è mostrato molto provato, soprattutto dal fatto che a 12 anni una ragazza possa già diventare l’ossessione di qualcuno. Poi, più che la ferita al volto, il conduttore ha parlato di “ferita dell’anima” che resterà per sempre nella ragazzina. Spazio poi al grande caldo, che gli esperti hanno chiamato Apocalisse, che si abbatterà sull’Italia nei prossimi giorni. L’inviata presente a Venezia ha mostrato le fontane chiuse dal Comune per sopperire alla siccità.

“Questo caldo sta mettendo in ginocchio l’Italia”

ha commentato la Capua.

Gianluca Semprini preparato sul gossip: Roberta Capua lo bacchetta

Infine, oltre a parlare anche della risalita dei contagi dovuti al Covid, si è discusso dell’argomento del giorno: la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ospiti di Estate in diretta diversi esperti e vip come Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Più volte nel corso della trasmissione la Capua ha ripreso il collega in quanto super attento e preparato sui gossip intorno alla vicenda Totti-Blasi. Roberta, invece, ha speso poche parole e ha preferito non alimentare le voci.