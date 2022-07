Estate in diretta, una notizia sconvolge Roberta Capua: “Veramente terribile”

Roberta Capua e la notizia della donna morsa in spiaggia a Genova da un cinghiale: “Non è proprio il massimo”

Una volta immaginare cinghiali che sbucavano tra le città o in mezzo ai cittadini sembrava fantascienza o, con il passare del tempo, un evento raro. Adesso invece in diverse città d’Italia sembra diventata la normalità e in molti luoghi si parla di vera e propria emergenza. Le notizie più frequenti in merito alla presenza dei cinghiali in città riguardano Roma ma proprio oggi a Estate in diretta è stata un’altra la città protagonista. Si tratta di Genova dove una signora è stata aggredita da un cinghiale in piena spiaggia e sotto gli occhi sconvolti di numerosi cittadini. Nell’annunciare la notizia la conduttrice di Rai1 abbastanza sconvolta ha detto: “Una cosa veramente terribile”. Poi ha aggiunto:

“Andare in spiaggia e trovare un cinghiale non è proprio il massimo”.

Il conduttore di Estate in diretta ammette: “Poteva andare peggio”, paura per i cinghiali a Genova

Oltre a lanciare la notizia i due conduttori di Rai1 hanno dato voce in diretta proprio alla signora aggredita. Con una grossa medicazione sul braccio la signora, ancora visibilmente spaventata, non ha nascosto lo spavento che prova ancora oggi e con molta probabilità è intenzionata a cambiare spiaggia. Stando al racconto il cinghiale è spuntato all’improvviso, probabilmente attratto dal pezzo di pizza che la signora aveva tra le mani, e l’ha morsa. In studio con Roberta Capua e Gianluca Semprini era presente un esperto che ha spiegato quanto il tentativo del cinghiale fosse quello di reclamare il cibo adocchiato. Poi l’ospite ha mostrato dei denti dell’animale, lunghi e affilati. “Poteva andare peggio” ha commentato Semprini rivolgendosi alla signora di Genova.

Roberta Capua preoccupata: “E’ l’incubo di qualsiasi mamma”

A sconvolgere oggi la conduttrice di Estate in diretta non è stata però soltanto la notizia di Genova. Dopo aver annunciato un grave lutto in Rai la conduttrice, insieme al collega Gianluca Semprini, ha mostrato una giostra che improvvisamente è precipitata al suolo con i bambini presenti sui seggiolini. Una tragedia sfiorata a Palma Campania che per fortuna ha riportato solo dei feriti pare non gravi.

ha commentato la Capua.