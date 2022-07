Estate in diretta, Roberta Capua ricorda la collega scomparsa: “Manca a tutti”

Roberta Capua annuncia lo spazio dedicato a Raffaella Carrà: “E’ un anno che è scomparsa”

Oggi è una giornata molto importante per l’Italia ma anche per il contesto internazionale. Infatti un anno come oggi se ne andava Raffaella Carrà, un mito per intere generazioni. Le sue canzoni, i suoi programmi televisivi e tutte le sue performance hanno fatto la storia e ancora oggi non c’è artista o collega che non la ricordi con affetto e stima incredibili. Ed anche Estate in diretta ha deciso di omaggiare con un lungo spazio Raffaella nella seconda parte della puntata. In particolare la conduttrice ha detto:

“E’ arrivato il momento di ricordare lei. E’ un anno che è scomparsa, è un anno che manca a tutti noi, sto parlando di Raffaella Carrà”.

La conduttrice di Estate in diretta e il dolore di un anno fa: “E’ toccato a noi dare questo annuncio”

Ricordare Raffaella Carrà per Roberta Capua, distrutta anche da un’altra notizia, è doppiamente difficile. Infatti lei stessa agli inizi della carriera aveva lavorato a stretto contatto con Raffaella e in più un anno fa proprio mentre conduceva la trasmissione di Rai1, sempre con Gianluca Semprini, si è ritrovata tra le mani la notizia della scomparsa. A ricordarlo è stata proprio lei oggi nel corso della puntata. Queste le sue parole rivolgendosi al collega Gianluca Semprini:

“Noi eravamo qui. E’ toccato a noi un anno fa dare questo annuncio”.

“La Rai ha una bella iniziativa”, la notizia di Roberta Capua durante la puntata

A ricordare e omaggiare la grande Raffaella Carrà non sono stati soltanto i conduttori di Estate in diretta ma anche tantissimi ospiti. Tra loro anche Matilde Brandi, Leopoldo Mastelloni e Alessandro Greco. Inoltre i due conduttori di Rai1 si sono collegati con il lungomare di Bellaria dove, alla presenza del Sindaco e di Enzo Paolo Turchi, proprio oggi è stato inaugurato il lungomare dedicato a Raffaella. Rientrati in studio dal collegamento la conduttrice ha annunciato: “Anche la Rai ha una bella iniziativa”. Ebbene da oggi il centro di produzione della Rai di via Teulada si chiamerà proprio in onore di Raffaella Carrà.