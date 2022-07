Estate in diretta, Roberta Capua distrutta: “Tragedia che ha scosso l’Italia”

Roberta Capua apre la puntata della trasmissione con un filo di voce per l’incidente della Marmolada

Ha inizio una nuova settimana e come ogni lunedì i due conduttori di Estate in diretta tengono compagnia al pubblico di Rai1 informandoli sui principali fatti di cronaca. In particolare oggi la puntata si è aperta senza musica né sorrisi ed anche il tono dei due conduttori è subito diventato serio. Il motivo risiede nella tragedia della Marmolada che nelle ultime ore sta tenendo l’Italia con il fiato sospeso. Come ha ricordato Gianluca Semprini al momento i morti sono 7, i feriti 8 e i dispersi 14. Anche se, fortunatamente, un turista austriaco si è auto segnalato e la notizia è stata data proprio in diretta. Adesso, dunque, i dispersi scendono a 13. E proprio commentando la terribile vicenda Roberta Capua ha detto:

“Questa tragedia ha scosso l’Italia”.

Il conduttore di Estate in diretta racconta il terribile evento: “Una vera e propria onda nera”

Se da una parte Roberta Capua è apparsa allibita per quanto accaduto, dall’altra anche Gianluca Semprini non ha nascosto il grande dispiacere. Grazie a tutta la squadra di autori del programma è stato ricostruito minuziosamente l’incidente della Marmolada cercando di far capire il terribile impatto. Diverse inoltre sono state le testimonianze raccolte, sia da turisti che sono riusciti a salvarsi, sia dal sindaco di un piccolo comune, sia da esperti conoscitori di quei luoghi e per finire anche dei parenti delle vittime.

“Una vera e propria onda nera. Una tragedia incredibile”

ha commentato Semprini mostrando il grande blocco di ghiaccio che veniva giù.

L’appello di Roberta Capua: “E’ importante che noi vi diamo il numero di telefono”

Oltre alle testimonianze e alla ricostruzione di quanto accaduto a Estate in diretta si è discusso con due ospiti esperti. Soprattutto l’attenzione è stata posta sul cambiamento climatico che mai come quest’estate sta mostrando i suoi segni e le sue gravissime conseguenze. Infine, sul finire dello spazio dedicato all’incidente della Marmolada, Roberta Capua, e successivamente anche Gianluca Semprini, hanno mostrato un numero ai telespettatori a casa. La conduttrice ha dunque spiegato: