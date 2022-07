Fabrizio Corona lancia un clamoroso avvertimento: “Presto diventerò…”

L’ex fotografo dei vip annuncia: “Tra 5 anni divento Presidente del Consiglio”

Fabrizio Corona è stato ospite di Marco Oliva nella sua trasmissione Iceberg su Telelombardia. Ed in questa occasione ha parlato di sè e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto l’ex compagno di Belen Rodríguez non ha fatto mistero di avere un obiettivo molto importante da raggiungere quanto prima. Quale? Diventare presto Presidente del Consiglio:

“Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio… A settembre riapro l’ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche…”

L’uomo ha poi dichiarato di aver già scelto pure il ministro della salute del suo ipotetico Governo: “La mia psicologa…” Riuscirà a realizzare questo suo sogno nel cassetto? In effetti questa non è stata neppure la prima volta che ha dichiarato di voler scendere in politica.

Fabrizio Corona torna a parlare della sua vita privata: “E’ vero che mi sposerò”

Successivamente l’ex fotografo dei vip, sempre in questa intervista rilasciata a Marco Oliva su Telelombardia, ha anche dichiarato che dopo tanto tempo finalmente sta vivendo un periodo particolarmente felice:

“Vivo una fase molto serena della mia vita….Ormai le tempeste sono passate, mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni…”

E sul fatto se si sposerà o meno con la compagna Sara Barbieri ha confermato tutto: “Eh sì, è vero che mi sposerò…”

Fabrizio Corona senza freni: “Sconfiggerò definitivamente il sistema”

L’ex marito di Nina Moric ha poi concluso questa lunga intervista rilasciata a Marco Oliva a Iceberg su Telelombardia ricordando a tutti che a settembre dovrà affrontare un maxi processo, di cui però non può parlare. Quest’ultimo ha anche fatto notare che avrà altri processi: uno per aver rotto il vetro di un’ambulanza, un altro per una tentata evasione e un altro ancora per il furto del telefonino. L’uomo è certo che riuscirà a vincerli tutti battendo così il cosiddetto ‘sistema’: “Sconfiggerò definitivamente il sistema…” Insomma anche in questa occasione l’ex di Belen si è raccontato a 360 gradi senza tante remore.