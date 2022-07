Sanremo 2023, Amadeus avrà Mina? Un famoso collega azzarda: “Penso che…”

Il noto giornalista sulla suggestione Mina al Festival di Sanremo: “Non penso che accetterà”

Mina al Festival di Sanremo 2023? Quella che sembrava una semplice suggestione potrebbe prendere sempre più piede. Sarebbe un sogno pazzesco che i milioni di fan della celebre artista di Busto Arsizio sperano di vivere il prossimo febbraio, vedendo La tigre di Cremona calcare il palco dell’Ariston. A commentare questa grande idea è stato il popolare giornalista Maurizio Costanzo, che intervistato dal quotidiano La Verità si è espresso sulla grande tentazione di Amadeus in vista della kermesse che prenderà vita il prossimo mese di febbraio. Il marito della De Filippi, seppur speranzoso, appare dubbioso sulla possibilità:

Sono forse vent’anni che non sento Mina. Ci siamo lasciati con grande affetto e in passato ho pure pensato di andare a farle una serenata a Lugano. Penso che non accetterà l’invito di Amadeus, ma chissà forse mi sbaglio

Maurizio Costanzo e la ricetta per la tv: “Ecco cosa bisogna offrire”

Proseguendo l’intervista a La Verità Maurizio Costanzo ha ricordato anche i suoi tanti anni passati sul piccolo schermo. E per quanto riguarda il futuro serviranno delle idee mirate, anche per contrastare la potenza delle emittenti streaming che negli ultimi tempi hanno preso sempre più piede. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a una storica rissa tra Sgarbi e Mughini al Costanzo Show, ma secondo il popolare giornalista sono ben altri i contenuti che servirebbero: “Le risse possono essere il sale della tv, ma lo è anche saper proporre contenuti che informano o stupiscono, sempre bisogna offrire un arricchimento a chi guarda” – ha spiegato a La Verità -.

Festival di Sanremo, non è escluso un colpo di scena secondo il giornalista

Tornando al Festival di Sanremo, oltre ai botti già annunciati non bisogna ancora escludere nuovi colpi di scena. Amadeus sta lavorando a un grande evento in cinque serate che potrebbe includere artisti di fama mondiale come ospiti, ma anche vecchi amici. Uno di questi è Fiorello, che a sua detta avrebbe chiuso per sempre con la kermesse, ma secondo Maurizio Costanzo niente sarebbe da escludere, neanche un cambio d’idea improvviso da parte dello showman siciliano. Il futuro svelerà di più.