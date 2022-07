Filippo Bisciglia cosa farà senza Temptation Island? Vip: “Mi spiace, ma…”

Il conduttore di Temptation Island è rimasto senza programmi, ma un suo collega lo difende

Gli spettatori dovranno mettersi il cuore in pace: quest’estate niente Temptation Island, niente falò di confronto, storie di tradimenti assurdi e confessionali nel pinnetu in quella splendida location affacciata sul mare e che ha portato al successo tantissimi volti ora noti. Filippo Bisciglia è rimasto senza programma, ma come scrive Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo Tv all’interno della sua rubrica: “Mi dispiace molto per lui, ma troverà nuove sfide da affrontare”. Molto meno dispiaciuto lo è per la chiusura del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, dato che preferisce programmi dove si tenta di mettere pace all’interno di coppie in profonda crisi sentimentale.

Filippo Bisciglia, niente programmi per quest’estate. Spettatrice: “Non capisco certe scelte”

E del perché Temptation Island non vada in onda quest’estate nonostante sia sempre stato uno dei programmi di maggior successo di Canale5, proprio quando la televisione si spegne perché tutti i maggiori conduttori si godono le meritate vacanze estive, si è detto molto: problemi con i diritti del format originale, altre motivazioni, e poi Pier Silvio Berlusconi ha ammesso di voler sperimentare cose nuove, senza dimenticare che potrebbe sempre tornare da un momento all’altro. Nel frattempo la spettatrice che ha scritto la lettera ad Alessandro Cecchi Paone ha commentato così: “Non capisco certe scelte. Spero che Filippo possa avere altre occasioni”.

Ad Alessandro Cecchi Paone non piaceva Temptation Island: “Preferisco veder mettere pace”

A dir la verità al famoso conduttore nonché opinionista non piaceva molto il programma di Filippo Bisciglia per un semplice motivo: “Non mi piacciono situazioni create apposta per seminare zizzania”, infatti lui preferisce “veder mettere pace” ed è stato un po’ l’obiettivo di Ultima Fermata, programma flop con la voce narrante di Simona Ventura. L’estate per molti è sinonimo di nuovi amori in riva al mare, di baci sotto il sole, di incontri amorosi che possono durare appunto il tempo di una stagione oppure per sempre, mentre per altri, complice il successo del programma televisivo, era sinonimo di tradimenti, falò di confronto e accese litigate sulla spiaggia della Sardegna.