Temptation Island, trapelata una voce: Maria De Filippi potrebbe rifarlo

Maria De Filippi potrebbe rifare il reality show? Parla Pier Silvio Berlusconi

Dopo tanti anni questa è la prima estate in cui non andrà in onda Temptation Island. E ovviamente c’è grande curiosità nel sapere se magari il prossimo anno potrebbe tornare in onda o meno. A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato direttamente l’editore durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23. Difatti quest’ultimo non ha escluso il ritorno del programma nei palinsesti di Canale 5, magari nella tarda primavera del 2023:

“Nessuno in futuro esclude ci possa essere una nuova edizione di Temptation Island. Oggi non è definito però, perchè no, parliamo almeno della primavera inoltrata nel 2023…”

Una notizia che ha fatto molto felici i numerosi fan del programma.

Temptation Island: perchè il reality è saltato questa estate? Ecco tutta la verità

Ovviamente tanti in queste ultime settimane si sono chiesti il motivo per cui la nuova edizione del reality show prodotto da Maria De Filippi è saltato questa estate. Ed anche in questa occasione a dissipare ogni dubbio ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi sempre durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23:

“Abbiamo voluto sperimentare altro e ci siamo presi del tempo per farlo…”

L’editore ha comunque tenuto a chiarire che il reality condotto da Filippo Bisciglia, il quale ha rotto il silenzio giorni fa su tutta questa faccenda, resta comunque negli interessi dell’azienda.

I due conduttori ricordano Temptation Island: il loro sfogo su instagram

Per chi non lo sapesse il reality show è stato condotto da tre conduttori. L’edizione estiva sempre da Filippo Bisciglia, mentre in autunno da Simona Ventura prima ed Alessia Marcuzzi poi. E proprio quest’ultima ha rivelato ultimamente su instagram di non essere mai stata particolarmente legata ad un programma come il reality show prodotto da Maria De Filippi:

“Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio….”

Bisciglia ha invece espresso tutta la sua più totale delusione per il fatto che la messa in onda del reality sia saltata questa estate, nonostante gli ottimi ascolti ottenuti in tutti questi anni.