Flavio Insinna, sorpresa in arrivo a L’Eredità: “Vogliamo introdurre…”

Il conduttore scopre le carte sulla nuova edizione del game: arrivano novità

Non c’è stagione televisiva senza l’immancabile Eredità. Il game show preserale di Rai1 sta vivendo il consueto periodo di vacanze, così come il suo condottiero Flavio Insinna. Da settembre però tutto tornerà alla normalità e il presentatore romano riprenderà il timone de L’Eredità, con alcune sorprese che potrebbero migliorare ulteriormente l’esperienza dei telespettatori e perché no anche dei giocatori. Intervistato dal noto settimanale TV Sorrisi e canzoni Insinna ha anticipato qualcosina, spiegando come in questi giorni stiano andando in scena degli incontri tra i vertici del format Rai:

Stiamo già facendo delle riunioni, vorremmo introdurre delle novità per meritarci l’affetto del pubblico. Quella che si è chiusa poco è stata una stagione straordinaria, mi piace sapere che facciamo compagnia alle persone

ha spiegato il conduttore e attore che ovviamente è stato saldamente confermato alla conduzione del gioco di Rai1.

Flavio Insinna anticipa: “Ecco cosa farò da settembre”

I prossimi mesi non saranno impegnativi solo sul fronte L’Eredità per il presentatore romano, visto che sono in arrivo diversi nuovi progetti che prenderanno piede con l’avvento della nuova stagione. Proseguendo l’intervista a TV Sorrisi e canzoni Flavio Insinna ha ammesso che a partire da settembre sarà su un importante set, dove è chiamato a interpretare un ruolo non banale: “A settembre dovremmo iniziare le riprese di un film, il cui titolo provvisorio è La stoccata vincente. E’ la storia vera di Paolo Rizzo, campione di scherma che si è ammalato di tumore al cervello” – ha raccontato l’attore al giornale diretto da Aldo Vitali – .

La nuova avventura del presentatore

Dopo aver chiuso i battenti con L’Eredità per la pausa estiva, Insinna si è dedicato ad altre esperienze che aveva in programma. E’ infatti uscito il suo libro Il gatto del papa, disponibile nelle librerie e che racconta una storia molto curiosa che il presentatore ha voluto rivelare a TV Sorrisi e canzoni: “Era una favoletta che tenevo in un cassetto ed è nata quando ho visto un gatto nero sotto il colonnato di San Pietro nel corso di una mia passeggiata notturna” – ha svelato l’artista al giornale – .