Francesca Fialdini, durissimo sfogo: “Mia cugina malata attende una carrozzina”

La conduttrice di Da noi… a ruota libera sbotta: “Aspetta da novembre una carrozzina”

Francesca Fialdini si è duramente sfogata sui social in difesa della cugina Marisa che da mesi attende una carrozzina che ancora non è arrivata. La conduttrice Rai ha affidato al suo profilo Instagram un duro sfogo in difesa della dignità della cugina malata Marisa affetta da 5 malattie rare che nonostante tutto non si è mai abbattuta e ha sempre cercato di affrontare al meglio la vita:

“Che fatica inutile aspettare una carrozzina perché quella che ti hanno mandato è rotta, inutilizzabile, e quella nuova si è persa nei meandri di email piene di promesse. La sta aspettando da Novembre e ancora non ha ricevuto risposta, non si sa quando e se la riceverà perché lì dove scienza e tecnologia avanzano, ci pensa la burocrazia a fermare l’intelligenza e la praticità”

Francesca Fialdini e la cugina malata, il durissimo sfogo: “Doppia penale alla vita”

La conduttrice di Da noi…a ruota libera e Fame d’Amore ha continuato il suo lungo sfogo sui social facendosi portavoce anche di quanti si trovano nella stessa situazione della cugina:

“Chissà quante persone come lei in Italia devono pagare una doppia penale alla vita aggravata dal burocratese?! (Nella migliore delle ipotesi…) Almeno una risposta scritta avreste anche potuto sforzarvi di mandarla.”

Inoltre la conduttrice toscana successivamente ha spiegato che la cugina, orgogliosa e determinata non ha accettato una carrozzina da lei offertale non solo perché orgogliosa e non vuole pesare su nessuno ma anche e soprattutto perché la sua è una battaglia che vuole combattere per tutti. Impensabile infatti che nonostante gli sforzi della scienza e della tecnologia tutto in Italia venga rallentato dalla burocrazia.

La conduttrice Rai elogia la cugina Marisa: “Cinque malattie rare ma è una forza della natura”

“Mia cugina Marisa è una forza della natura. Affetta da 5 malattie rare è un caso davvero molto complesso…La sua cartella clinica nel frattempo si è evoluta così come le sue patologie hanno deciso. La resistenza di Marisa è invidiabile” ha ammesso Francesca Fialdini, reduce da una brutta disavventura, ponendo l’accento sulla forza e la determinazione della cugina. In poco tempo in molti hanno commentato il post in questione con messaggio di sostegno e vicinanza come tra gli altri anche l’attrice Elena Sofia Ricci.