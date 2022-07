Brutta disavventura per Francesca Fialdini: “Ruote dell’auto bucate e non solo”

Francesca Fialdini e la brutta disavventura in montagna: “Bucate le ruote della macchina di sera”

Cosa c’è di peggio di doversi fermare mentre si sta raggiungendo un posto o un appuntamento importante con la macchina a causa di una ruota bucata? Forse solo il doversi fermare a causa di più ruote bucate, in un luogo in aperta montagna quando il sole è già tramontato da un pezzo. Ed è questo ciò che è successo alla conduttrice di Da noi a ruota libera e Fame d’amore che ieri sera attraverso le sue Instagram stories ha annunciato la sua brutta disavventura:

“Bucare sul cucuzzolo della montagna alle 9.00 di sera”

Riprendendo poi le ruote dell’auto sgonfie. Per fortuna, però, la Fialdini non era da sola ma in compagnia di una coppia di amici anche se indubbiamente non è stata una bella e divertente esperienza.

La conduttrice di Rai1 ironizza dopo l’imprevisto: “Caffè sulla maglia poco prima delle riprese”

Risolto il problema dell’auto, Francesca Fialdini è ritornata al lavoro, sta infatti preparando le nuove puntate di Fame d’Amore che andrà in onda nella prossima stagione televisiva in seconda serata su Rai3. Ebbene la conduttrice con sarcasmo ed ironia non si è lasciata abbattere da una serie di gravi e piccoli inconvenienti che l’hanno vista coinvolta in queste ore.

“Finire la giornata con le ruote dell’auto bucate e iniziarne un’altra rovesciandosi il caffè sulla maglia, giusto un attimo prima di iniziare le riprese.”

ha rivelato la Fialdini aggiungendo anche delle emoticon sorridenti.

Francesca Fialdini confermata: a settembre torna con Da noi a ruota libera e Fame d’amore

Nel frattempo la conduttrice toscana in autunno tornerà al timone dei suoi due programmi di successo. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati annunciati i palinsesti Rai e partire dal 18 settembre tornerà con una nuova versione del suo talk su cui sono state fornite delle anticipazioni e delle novità. Ed in autunno, invece, la Fialdini tornerà in seconda serata con il programma concentrato nella delicata tematica dei disturbi dell’alimentazione che colpiscono maggiormente i giovani, già giunto alla quarta edizione. La trasmissione andrà in onda da lunedì 24 ottobre sempre in seconda serata su Rai3.