Francesco Giorgino a Mediaset? “Non è un tradimento al TG1”, parla un collega

Il giornalista lascia il TG1 per Mediaset? Cecchi Paone lo difende: “Tradimento? No, sistema concorrenziale”

L’addio di Francesco Giorgino al Tg1 ha spiazzato tutti per il modo inatteso ed inaspettato in cui è avvenuto. Si è parlato moltissimo di retroscena e malumori passati con la direttrice Monica Maggioni e dell’impossibilità del giornalista di condurre la rassegna stampa delle 06.00. Ad alimentare i rumors ci sono anche le voci di un imminente passaggio a Mediaset. E proprio su questo è intervenuto Alessandro Cecchi Paone rispondendo ad un telespettatore nella sua rubrica su NuovoTv. Nel dettaglio, lo spettatore Corrado di Pisa ha etichettato come ‘tradimento’ il possibile passaggio a Mediaset ma su questo Cecchi Paone è stato chiaro ed ha difeso Giorgino:

“Perché un tradimento? Siamo da molti decenni in un sistema televisivo concorrenziale dove decide il mercato.”

“Francesco Giorgino è libero di fare scelte nuove”: dopo l’addio al TG1 parla il collega

Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica sul settimanale sopra menzionato ha risposto al telespettatore che si chiedeva come un volto storico della tv di Stato possa decidere dopo 30 anni di carriera di lasciarla per approdare in una rete concorrente, nello specifico Mediaset. Dopo le dichiarazione riportate nel primo paragrafo ha anche aggiunto:

“Decide il mercato, dai contratti alle linee editoriali, ai singoli personaggi. Liberi tutti di fare scelte nuove.”

Insomma, per farla breve secondo il giornalista ognuno in un sistema come il nostro può fare le scelte che reputa migliori per la sua carriera anche cambiare rete.

Ultime indiscrezioni sul giornalista dopo l’addio alla Rai: tutto sul suo futuro

Al di là delle ipotesi e delle indiscrezioni, non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Francesco Giorgino dopo l’addio al Tg1, alcuni hanno ipotizzato il passaggio a Mediaset ma quest’ultima azienda si è affrettata a smentire il tutto. Inoltre non è da escludere un suo eventuale ritorno più avanti o quando Monica Maggioni non sarà più la direttrice di Rai1 nel frattempo in molti si chiedono come il rifiuto di tre volti di punta del Tg di condurre la Rassegna Stampa mattutina abbia portato a consegue diverse, l’addio di Giorgino ed un riposizionamento delle due giornaliste Laura Chimenti ed Emma D’Aquino.