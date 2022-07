Francesco Giorgino, grande dispiacere per l’addio al TG1: è definitivo?

L’addio del giornalista al TG1 è definitivo? Ultime indiscrezioni su dove andrà

Da settimane non si parla d’altro dell’addio di Francesco Giorgino al TG1 dopo 30 anni di carriera. Il mezzobusto e storico volto del telegiornale delle 20.00 ha salutato il suo pubblico circa un mese fa con semplice: “Grazie per l’attenzione e arrivederci a tutti”. Quale sarà quindi il futuro professionale del giornalista? A fornire retroscena ed indiscrezioni sui motivi della rottura, sui presunti attriti con la direttrice Monica Maggioni e su dove andrà Giorgino ci ha pensato il settimanale TvMia. Nell’ultimo numero infatti si legge:

“Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta formativa. Ma il suo addio, il suo cambio di ruolo, come riportano le cronache non è indolore.”

Francesco Giorgino, dietro il cambio di ruolo al TG1 ci sono vecchi attriti con la Maggioni?

E sempre il settimanale TvMia fa piena chiarezza su tutta questa vicenda partendo dall’inizio fino a giungere agli ultimi scenari futuri possibili per il giornalista. Tutto è iniziato, com’è noto, quando la direttrice del TG1 ha chiesto ai tre ‘mezzibusti’ più popolari e seguiti nonché volti storici dell’edizione delle 20.00 Giorgino, Emma D’Acquino e Laura Chimenti di alternarsi anche alla rassegna stampa delle 06.00 del mattino per aumentarne gli ascolti. Al loro rifiuto, con tanto di certificati medici secondo alcune fonti, ha rimosso dall’edizione serale tutt’e tre assegnando alle due giornaliste altri ruoli. E sul settimanale, nel dettaglio, si legge:

“La Maggioni però aveva attriti soprattutto con Francesco Giorgino perché lui considerava la redazione del Tg1, in cui ha passato trent’anni qualcosa di suo.”

Cosa si sa sul futuro del giornalista? Le ultime indiscrezioni sulla conduzione di un talk

Ed adesso che l’addio al TG1 sembra ormai definitivo, si fanno largo varie ipotesi sul futuro professionale di Francesco Giorgino. Le indiscrezioni sono varie, si è perfino ipotizzato il suo passaggio a Mediaset ma tale rumor è stato immediatamente smentito dall’azienda dunque non c’è nessuna trattativa in corso per il passaggio dalla tv di Stato a quella privata. E l’ultima indiscrezione, infine, è lanciata proprio dal settimanale su citato e vede il giornalista alla conduzione di un programma cucito su misura per lui, nello specifico un talk show, ma ancora non c’è nulla di certo.