Francesco Giorgino pronto a lasciare la Rai dopo l’addio al TG1? Si dice che…

Il giornalista è pronto a lasciare la Rai dopo 30 anni di onorato servizio al TG1: l’ultima indiscrezione

In queste ultime settimane Francesco Giorgino è finito sotto i riflettori perché pare abbia rifiutato di presentare la rassegna stampa delle 6.30 del mattino del TG1. E questo suo presunto rifiuto pare abbia fatto infuriare molto la direttrice del primo tg nazionale, Monica Maggioni. Dopo tanto parlare di tutta questa faccenda il CDR del telegiornale ha annunciato che il giornalista andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Finita qua? Nemmeno per sogno perchè ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena sul futuro lavorativo di Giorgino. Come riportato da Libero Quotidiano pare che quest’ultimo sia pronto a lasciare la Rai dopo oltre 30 anni di onorato sevizio.

Francesco Giorgino lascia la Rai per approdare a Mediaset? Il clamoroso rumor

Secondo le indiscrezioni raccolte da Libero Quotidiano e riportate dal giornalista Giuseppe Candela su twitter pare che il giornalista, che per 30 anni è stato il volto di punta del TG1, starebbe per passare a Mediaset (il post è disponibile dopo questo paragrafo):

“Giorgino verso Mediaset, dopo trent’anni al Tg1 starebbe preparando lo sbarco a Cologno Monzese…”

E se così fosse sarebbe davvero clamoroso. Il giornalista, il quale è stato fatto fuori dal primo telegiornale nazionale dopo le recenti polemiche, cosa potrebbe condurre a Mediaset? Il suo approdo al TG5 di Mimun potrebbe essere imminente? Oppure potrebbe condurre un programma tutto suo? Chissà, intanto le persone sui social hanno già iniziato a fare le loro prime supposizioni.

Giorgino verso Mediaset, dopo trent'anni al Tg1 starebbe preparando lo sbarco a Cologno Monzese. Contatti avviati. Lo scrive il quotidiano Libero. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 18, 2022

Il giornalista e Mediaset in trattativa: è imminente il suo approdo all’azienda di Cologno Monzese?

Libero Quotidiano, come ha riportato Giuseppe Candela su twitter, ha anche riportato che la trattativa per portare Francesco Giorgino a Mediaset sarebbe già ben avviata: “Contatti avviati. Lo scrive il quotidiano Libero…” Qualora questa trattativa dovesse andare in porto sarebbe davvero una svolta professionale a 360 gradi per il popolare giornalista, che per ben 30 anni è stato senza se e senza ma il volto di punta del TG1, almeno finché non è arrivata Monica Maggioni alla direzione. Ci saranno presto news in tal senso?