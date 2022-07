Francesco Giorgino fatto fuori dal TG1: il suo nuovo ruolo in Rai

TG1, il noto giornalista fatto fuori dalla redazione: arriva l’ufficialità

In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare di Francesco Giorgino e del suo futuro nella redazione del TG della prima rete nazionale. Difatti è finito al centro delle polemiche perchè pare si sia rifiutato di condurre la rassegna stampa del mattino. Per tale ragione indiscrezioni hanno riportato che Monica Maggioni avrebbe deciso di rimuoverlo per sempre dalla conduzione del TG1 delle 20 dopo 20 anni. Dopo tanto parlare ecco arrivare l’ennesimo colpo di scena: il giornalista è stato fatto fuori definitivamente dalla redazione del TG di Rai1. A rivelarlo è stato il Cdr tramite un comunicato ufficiale.

Francesco Giorgino passa dal TG della prima rete nazionale alla Direzione editoriale: le ultime news

Il Cdr, tramite sempre il comunicato ufficiale diramato online, ha anche rivelato il nuovo ruolo del popolare giornalista in Rai:

“Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa…”

Insomma il giornalista, che è finito al centro delle polemiche, ha sì lasciato il TG1 ma non la Rai, dove continuerà a ricoprire un ruolo di una certa importanza. I colleghi gli hanno quindi voluto fare un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura: “Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale…”

TG1: ecco il destino delle altre due giornaliste al centro delle polemiche

Si ricorda che non solo Francesco Giorgino pare si sia rifiutato di condurre la rassegna stampa delle 6.30 del mattino. Difatti simile scelta, in base alle indiscrezioni, l’avrebbero fatta anche Laura Chimenti e Emma D’Aquino, che sembra abbiano fatto andare su tutte le furie Monica Maggioni. E che fine hanno fatto queste ultime? In base a quanto riportato dal portale DavideMaggio.it la Chimenti è stata ‘retrocessa’ alla conduzione dell’edizione delle 13.30 del TG del primo canale nazionale, mentre la D’Aquino al momento non dovrebbe condurre nessuna edizione del TG visto che sarà impegnata alla guida di ben due trasmissioni su RaiTre il prossimo autunno: il nuovo programma Ribelli e probabilmente Amore Criminale.