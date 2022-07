Rottura Francesco Totti-Ilary Blasi, i dettagli di Chi: “Per la prima volta…”

I dettagli sulla separazione della celebre coppia: Chi vuota il sacco

Ad avere grandi meriti nella ricostruzione di quanto accaduto negli ultimi giorni tra Francesco Totti e Ilary Blasi è senza dubbi il settimanale Chi. La rivista gestita da Alfonso Signorini uscita in edicola in queste ore ha riportato un mucchio di dettagli sulla tanto discussa separazione che sta facendo chiacchierare tutta Italia. L’affondo di Dagospia è stato infatti anticipato dal gran lavoro del giornale, che è riuscito a paparazzare l’ex capitano della Roma mentre si dirigeva verso casa della nuova fiamma Noemi Bocchi. Per la prima volta Totti è stato colto in fragrante in compagnia della giovane, causa che avrebbe portato Francesco e Ilary Blasi a rivelare una rottura che in realtà era avvenuta già da tempo.

Le immagini confermano per la prima volta la frequentazione e raccontato che Totti va a casa di Noemi. I due erano già stati visti insieme nei mesi scorsi a Santa Severa, allo stadio e ancora a Monte Carlo e Tirana

si legge su Chi.

Francesco Totti e le ore piccole casa della nuova fiamma: cosa è accaduto

Chi ha ripercorso poi tutte le tappe dell’incontro tra l’ex attaccante della Roma e la sua Noemi. L’incontro pizzicato dai paparazzi del giornale gestito da Alfonso Signorini avrebbe avuto luogo lo scorso sabato, con Totti che ha raggiunto la Bocchi grazie all’aiuto di un amico e della sua Smart. Il Pupone, come si legge su Chi, ha passato la serata a casa di Noemi dopo essere arrivato intorno alle ore 20. Diverse ore trascorse insieme per i due, con Totti che è stato immortalato nei pressi di casa sua e dentro la macchina dell’amico dal settimanale, che ha fornito in questo modo la prova definitiva.

Ilary Blasi e il presunto uomo che le avrebbe fatto perdere la testa

L’ex fuoriclasse della Roma però non sarebbe l’unico ad aver perso la testa per un’altra persona nella coppia. Ilary Blasi infatti si sarebbe lasciata travolgere dai sentimenti e secondo le ultime indiscrezioni avrebbe scambiato dei messaggi piccanti con Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen e papabile nuovo concorrente del GF Vip.