Ilary Blasi, nuova bomba: ex di Belen Rodriguez le mandava messaggi segreti?

Antonino Spinalbese ha mandato messaggi segreti alla conduttrice? L’ultimo gossip

Dal momento in cui Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati ufficialmente ne sono state dette di ogni colore sul web e sulla carta stampata. E in base a diversi rumor circolati online in questi giorni pare che la loro crisi sia iniziata nel momento in cui l’ormai ex marito avrebbe trovato messaggi compromettenti sul cellulare della conduttrice. Oggi Il Corriere della sera, come riportato dalla fanpage instagram thepipol_gossip, ha rivelato che questi famosi messaggi li avrebbe mandati l’ex compagno di Belén Rodríguez:

“Il quotidiano individua in Antonino Spinalbese l’uomo segreto che mandava sms piccanti e pieni di complimenti alla conduttrice poi scoperto da Francesco Totti…”

Sarà vero?

Ilary Blasi e la showgirl argentina: tra loro non scorre buon sangue? L’indiscrezione

La fanpage instagram thepipol_gossip ha poi rivelato che forse potrebbe essere questo il motivo per cui tra Belen Rodríguez e la conduttrice, la quale è stata attaccata da Fabrizio Corona, non scorrerebbe buon sangue:

“Sarà per questo che tra Belen e Ilary, soprattutto nell’ultimo anno, non è mai corso buon sangue nonostante pubblicamente non fosse mai trapelato nulla?”

Pipol Gossip è certo che Antonino Spinalbese parlerà di tutta quatta faccenda al Grande Fratello Vip, visto che pare essere certa la sua presenza nella casa più spiata dagli italiani.

Francesco Totti e la conduttrice: svelati i termini dell’accordo di separazione

Successivamente Pipol Gossip ha rivelato i termini dell’accordo di separazione tra Ilary Blasi e l’ex marito, con il quale ha messo al mondo ben tre figli. In base alle indiscrezioni raccolte dalla fanpage instagram pare che lei riceverà un assegno mensile bello cospicuo dal popolare ex capitano dell’As Roma e potrà anche vivere nella megavilla all’Eur con i suoi tre figli. Si segnala inoltre che le quote della conduttrice nelle varie società co-intestate dovrebbero essere ben presto liquidate. L’accordo sarebbe stato preso ben prima del classico iter giudiziario per velocizzare i tempi. Lei avrebbe scelto di essere rappresentata dall’avvocato Alessandro Simeone, che già in passato ha assistito diversi vip provenienti in gran parte dal mondo Mediaset. L’avvocato di lui sarebbe invece Antonio Conte, che ha già seguito le separazioni di Daniele De Rossi e Zaniolo.