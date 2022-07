Funerali Ivana Trump, l’ex marito Donald non si smentisce mai: che gaffe!

Donald Trump arriva in ritardo ai funerali della sua ex moglie: la sua ennesima gaffe

Nelle scorse ore c’è stato il funerale di Ivana Trump a New York. Per i pochi che non lo sapessero quest’ultima è venuta a mancare giorni fa dopo essere caduta dalle scale di casa sua. Purtroppo nel momento in cui è stata ritrovata riversa sulle scale non c’era già più nulla da fare. Al suo funerale sono ovviamente accorsi tutti i parenti, tra cui il suo popolare ex marito nonché ex premier degli Stati Uniti. E si segnala che anche in questa occasione l’uomo ha fatto la sua ennesima gaffe. Cos’è successo? Si è presentato in chiesa con ben 10 minuti di ritardo. Il motivo per cui ha fatto tardi? Pare non si sia svegliato in tempo.

Funerali Ivana Trump, l’ex marito confessa: “Era bellissima dentro e fuori”

Donald Trump, poco prima dei funerali della sua ex moglie Ivana, ha rilasciato una lunga intervista al New York Post. In questa circostanza l’uomo ha speso solo parole al miele nei confronti della sua ex morta dopo un incidente in casa:

“Era bellissima dentro e fuori. Abbiamo iniziato tutto questo, la nostra vita insieme, con un rapporto così bello…”

L’ex presidente degli Stati Uniti ha poi rivelato al giornale che la sua ex moglie, la cui morte ha rattristato molto Barbara d’Urso, è sempre stata una grande lavoratrice che non si è mai accontentata nella vita: “Non si è mai arresa, ha sempre lavorato sodo, non si è mai persa d’animo…”

Ivana Trump e il ricordo commosso dei suoi figli: “E’ stata una pioniera per uomini e donne”

Durante il funerale della popolare ex moglie di Donald Trump hanno preso la parola anche i suoi figli, che hanno voluto dedicarle delle parole commosse. Tra loro la figlia Ivanka ha rivelato che sua madre è stata capace di farle capire che una donna può raggiungere qualsiasi obiettivo nella vita:

“Crescendo, mia madre non mi ha detto che una donna poteva fare tutto ciò che voleva, me l’ha mostrato…”

Ivanka, parlando sempre della madre morta qualche giorno fa, ha poi dichiarato che è stata una vera e propria pioniera per tanti uomini e donne: “E’ riuscita ad ampliare le menti…”