Morte Ivana Trump: il dolore della d’Urso e i risultati dell’autopsia

Eseguita l’autopsia sulla prima moglie di Donald Trump: i risultati e il dolore degli amici

Ha lasciato davvero senza parole italiani, americani e non solo, Ivana Trump, morta improvvisamente qualche giorno fa. Sono stati diversi i personaggi del mondo dello spettacolo, italiani e non, che l’hanno ricordata sui social, tra i quali Barbara d’Urso, che alcuni anni fa l’ha avuta ospite nel suo show di prima serata Live-Non è la d’Urso, in onda su Canale5. Intanto nelle ultime ore sono state rete note ufficialmente le cause della morte, che inizialmente si pensava fosse avvenuta a causa di un arresto cardiaco: dal sito di Rai News apprendiamo che il decesso è avvenuto dopo una caduta dalle scale provocata dai problemi di deambulazione con i quali la donna era costretta a fare i conti da tempo. Secondo quanto dichiarato dalla CNN, l’ex modella cecoslovacca avrebbe riportato “ferite da violento impatto” al tronco: è questo, a quanto pare, ciò che si legge nel referto del medico legale che ha eseguito l’autopsia.

Barbara d’Urso e il ricordo di Ivana Trump sui social: “Ironica e intelligente”

Come anticipato nel paragrafo precedente, diversi personaggi del mondo dello spettacolo hanno ricordato l’ex moglie di Donald Trump sui social in questi giorni. Barbara d’Urso con un tweet l’ha definita “intelligente e molto ironica”. Anche Simona Ventura ha dedicato un post ad Ivana su instagram il giorno della sua morte, dicendosi incredula per l’accaduto: ricordiamo che le due erano molto amiche. Peraltro Simona è sempre stata amica anche di Rossano Rubicondi, al quale la Trump è stata legata sentimentalmente.

Gli ultimi giorni di vita di Ivana Trump raccontati da un amico

Sempre da Rai News scopriamo che Zach Erdem, amico della Trump, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccontando l’ultimo periodo di vita della donna: stando a quanto da lui rivelato, Ivana ultimamente aveva dolori alle gambe che le impedivano di uscire di casa. Il suo corpo senza vita pare sia stato trovato accanto ad una scala a chioccola: la morte, lo ricordiamo, è avvenuta venerdì.