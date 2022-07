GF Vip 7, nuovo indizio di Alfonso Signorini: ex fidanzato di Belen Rodriguez nel cast?

Anticipazioni GF Vip 7, l’inidizio del conduttore su un concorrente: “Una vita a tutto gas”

Mentre aumenta la curiosità dei telespettatori di sapere quali concorrenti varcheranno la famosa porta rossa del noto reality show condotto da Alfonso Signorini, proprio il conduttore ha svelato un nuovo indizio sui social. Il giornalista in una storia del suo profilo Instagram ha condiviso una fotografia in cui mostra un anello e ha inserito la testuale didascalia: “Per il quarto concorrente un’ametista della nonna per una vita a tutto gas“.



Il noto pilota motociclistico nel cast della nuova edizione del reality show?

Sembra essere Andrea Iannone il quarto concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7, dopo l’indizio svelato dal conduttore sui social. In particolare il direttore del settimanale Chi oltre a far sapere che si tratta di un personaggio che va a tutto gas, ha mostrato un anello. Non sono mancate supposizioni da parte dei fan del tanto atteso reality show, in cui stando a un’indiscrezione circolata nelle scorse ore ci potrebbe essere il clamoroso ritorno dei tre ex chiacchierati concorrenti Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani, dato che l’influencer Deianira Marzano sempre molto attiva sui social ha condiviso un messaggio privato ricevuto da uno dei tanti utenti della rete che ha ipotizzato si tratti proprio del pilota motociclistico. Inoltre sempre la blogger napoletana ha mostrato uno scatto fotografico dell’ex di Belen Rodriguez in cui indossa un anello che come si può notare è molto simile a quello condiviso dal conduttore del seguitissimo programma, pronto a tornare sul piccolo schermo a settembre 2022.

L’ex di Belen Rodriguez in passato ha ricevuto la proposta per partecipare al GF Vip: perchè è saltato l’ingresso

In realtà Andrea Iannone è parecchio corteggiato dal noto reality show, poichè in passato ha già ricevuto la proposta per entrare nella casa di Cinecittà. A tal proposito infatti il conduttore aveva raccontato nel 2020 la ragione per cui c’è stato il mancato ingresso del pilota: “Con lui avevamo già pronto il contratto all’inizio di questa edizione, ma poi lui aspettava l’esito del ricorso che avrebbe dovuto riammetterlo in MotoGp ed è saltato tutto“. Sempre riguardo allo sportivo molto noto nel mondo della televisione soprattutto per la relazione sentimentale avuta con la popolare conduttrice argentina, Alfonso Signorini aveva aggiunto queste parole: “Secondo me ha una storia che meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa”.