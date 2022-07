GF Vip 7, il clamoroso ritorno di tre ex concorrenti: “Ecco chi sono”

Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani di nuovo nella casa di Cinecittà? L’indiscrezione

Anche se mancano ancora parecchie settimane per il ritorno su Canale 5 del seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini, continuano a circolare molte indiscrezioni. Stando a quanto ha svelato il noto influencer Amedeo Venza nelle scorse ore, a fare il loro ingresso nella casa più spiata dagli italiani saranno anche tre ex chiacchierati e amati concorrenti. Si tratta di Alex Belli che ha fatto tanto parlare di lui per il triangolo amoroso che l’ha visto protagonista con Delia Duran e Soleil Sorge, e di Giucas Casella e Francesca Cipriani parecchio apprezzati dal pubblico senza ombra di dubbio per la loro simpatia.



Le dinamiche della nuova edizione del noto reality saranno create anche da quattro ex gieffini?

Si vocifera del probabile ritorno di Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani al GF Vip. La presenza dei tre ex gieffini però secondo l’influencer Amedeo Venza non sarà duratura, dato che ha anticipato: “Loro tre potrebbero rientrare per alcune puntate nella prossima edizione”. Quindi il noto attore, l’illusionista e la showgirl potrebbero creare delle nuove dinamiche nella casa di Cinecittà, in cui non rimarranno a lungo. Intanto è stato lanciato uno scoop anche da Dagospia, riguardante la contessa Patrizia De Blanck, che ha già partecipato al reality show che vede al timone Alfonso Signorini: “Si dice che potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram”.

La sorella di Jessica e Clarissa Selassié alla conduzione del GF Vip Party? L’appello dei fan

Nel contempo non sta passando di certo inosservato l’appello dei numerosi fan di Lulù Selassié, una chiacchierata ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. In particolare parecchi utenti della rete dopo aver appreso che al timone del GF Vip Party il programma in onda sulla piattaforma Mediaset Infinity a quanto pare ci sarà Soleil Sorge dopo essere stata opinionista a La Pupa e il Secchione Show, non hanno perso tempo per farsi sentire su Twitter proponendo la principessa etiope con cui la nota influencer italo-americana è rimasta in buoni rapporti. I testuali sono alcuni dei commenti scritti dai follower dell’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo: “Questa ragazza merita di ricevere la luce che le spetta, ha tutte le carte in regola per riuscirci”, “Personaggio rivelazione della scorsa edizione, quale miglior conduzione se non la sua? Noi siamo pronti e voi?”.