GF Vip 7, una tiktoker si candida: “Ecco perchè sarebbe una grande sfida”

Una tiktoker concorrente del GF Vip 7? Lei: “Nella vita bisogna accettare nuove sfide”

Nelle scorse ore non è sfuggito ai tanti utenti della rete l’appello dei fan di Natasha Martino ad Alfonso Signorini, una giovane tiktoker molto conosciuta dal pubblico. La ragazza mentre continuano a circolare i rumors sui probabili concorrenti del seguitissimo reality show pronto a tornare su Canale 5 a settembre, rispondendo alle varie domande su Instagram e a chi le ha domandato se farebbe il suo ingresso nella famosa casa di Cinecittà ha risposto:

“Non lo so, io penso che nella vita bisogna accettare nuove sfide. Per me andare in tv sarebbe una grande sfida!”.



Dopo il rifiuto della prof di corsivo ci sono speranze di vedere Natasha Martino nel reality? L’appello

Le indiscrezioni sui personaggi che formeranno il cast del GF Vip 7 continuano a essere parecchie. Nelle scorse ore Natasha Martino una giovane tiktoker che ha conquistato tanti follower e popolarità raccontando cosa mangia a colazione, pranzo e cena con la sua famiglia, ha risposto alle curiosità dei suoi fan. La 20enne che parla con un marcato accento calabrese, non ha nascosto che non si aspettava di avere tutti questi seguaci sui social confessando: “Io qualche anno fa non volevo fare neanche una foto”. A detta del web potrebbe essere una vera e propria sorpresa se il conduttore dovesse ascoltare l’appello del popolo social di far entrare la ragazza nella casa più spiata dagli italiani, dopo la scelta della professoressa di corsivo Elisa Esposito che spopola su TikTok di non partecipare. Quest’ultima di recente infatti ha spiegato la ragione del suo rifiuto: “Non parteciperò non perchè ho spoilerato come hanno scritto alcuni giornali, ma perchè sono stata io a rifiutare. Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no. Al momento non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi perchè non mi piacciono”.

Il programma condotto da Alfonso Signorini durerà otto mesi? L’indiscrezione

Intanto non è da escludere la possibilità che il seguitissimo reality show possa durare ben otto mesi. A svelare cosa ci sarebbe dietro a questa scelta, ci ha pensato di recente Tvblog.it: “Alla base ci potrebbe essere una questione meramente economica”. Sempre il noto portale oltre ad anticipare che la finalissima sarà a primavera, ha fatto notare che la durata record garantirebbe a Canale 5 sicuramente degli ottimi ascolti: “Un programma come il Grande Fratello che anche quando va male ti permette di avere due sere a settimana un minimo garantito del 15% di share è oro colato per Publitalia”.