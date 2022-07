Elisa Esposito (che parla in corsivo) chiarisce perché non farà il GF Vip

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 21, 2022 , in Grande Fratello

Grande Fratello Vip, la tiktoker che parla in corsivo chiarisce: “Io ho rifiutato di partecipare”

Nella giornata di ieri sono uscite diverse indiscrezioni sul fatto che Elisa Esposito sarebbe stata esclusa dal cast del reality show vip condotto da Alfonso Signorini perché su Tik Tok avrebbe spoilerato la sua presenza. A distanza di ore ecco arrivare la pronta smentita della diretta interessata, che sul social amato dai giovanissimi non ha fatto mistero che tutte queste notizie uscite sul suo conto sono solo fake news:

“Non parteciperò al Grande Fratello non perché ho spoilerato come hanno scritto alcuni giornali, ma perché sono stata io a rifiutare…”

Elisa Esposito fa una confessione: “Non mi piacciono i reality show”

Successivamente la ragazza, che ha ottenuto la sua fortuna parlando in corsivo su Tik Tok, ha anche fatto presente di essere stata chiamata dalla produzione del Grande Fratello Vip, ma di aver gentilmente declinato l’invito perchè non è al momento interessata a partecipare a simili trasmissioni:

“Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no. Questo perché al momento non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi perché non mi piacciono…”

La ragazza ha poi tenuto a fare un’importante precisazione sul famoso video che l’ha fatta finire al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv: “Avevo fatto un video scrivendo ‘quando ti chiamano al GF Vip’, non ‘quando vado’, la cosa è differente…”

La tiktoker che parla in corsivo non sarà nel cast del reality: spunta un nuovo retroscena

Si segnala che subito dopo la smentita netta e decisa di Elisa Esposito su una sua eventuale esclusione dal cast della prossima edizione del GF Vip, ecco spuntare un nuovo retroscena. Difatti la fanpage instagram thepipol_tv ha rivelato poco fa di essere venuta a conoscenza che la ragazza pare non sia mai stata contattata dalla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini, smentendo di fatto le sue parole:

“Noi di Pipol vi riveliamo che la presenza di questa influencer all’interno della casa del GF Vip non è stata presa in considerazione…”

Quale sarà quindi la verità? La famosa star di Tik Tok tanto amata dai giovanissimi tornerà presto a parlare di tutta questa faccenda per chiarire una volta per tutte?