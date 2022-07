Gianni Nazzaro, multata Nadia Ovcina: la moglie del cantante morto ha usato…

La moglie di Gianni Nazzaro sarebbe stata multata per l’uso del pass per disabili del cantante scomparso

Lo apprendiamo da diverse testate giornalistiche che stanno riportando la notizia da ieri, tra le quali Il Fatto Quotidiano, che utilizziamo come fonte: Nadia Ovcina, vedova di Gianni Nazzaro, avrebbe ricevuto una multa molto pesante a Roma per aver continuato ad usare il pass per disabili che apparteneva al marito scomparso lo scorso anno. Secondo quanto apprendiamo dalla testata appena menzionata, la donna sarebbe stata fermata a Roma mentre circolava in ZTL a bordo della sua auto. Pare, inoltre, che la macchina in questione abbia una targa francese non essendo ancora stata immatricolata in Italia, pur essendo nel nostro Paese da circa tre mesi. Secondo Il Fatto Quotidiano, a lanciare la notizia della multa fatta alla vedova del cantante e del conseguente sequestro del veicolo è stato Il Mattino. Non sappiamo, ovviamente, se le cose sono andate realmente così: sarà forse la diretta interessata a rompere il silenzio nei prossimi giorni e a dare magari la sua versione dei fatti, noi ci limitiamo solo a riportare quanto scritto sulle testate appena citate.

Gianni Nazzaro è morto un anno fa: il cantante si è spento il 27 luglio 2021 per un tumore

Gianni Nazzaro, lo ricordiamo, si è spento al Policlinico Gemelli di Roma proprio in questo periodo, lo scorso anno, esattamente il 27 luglio. L’artista è scomparso dopo aver combattuto a lungo contro un tumore ai polmoni. Al momento della morte aveva 72 anni. Nazzaro e sua moglie Nadia hanno avuto due figli dal loro matrimonio, Giovanni e Giorgia. Successivamente è arrivato il divorzio e il cantante si è legato ad un’ex indossatrice francese, dalla quale ha avuto altri due figli. Anni dopo è tornato l’amore con Nadia Ovcina, che ha rispostato in ospedale poco prima di morire.

Nadia Ovcina e il ricordo del marito morto l’anno scorso: “E’ un dolore senza fine”

In un’intervista rilasciata in tv la moglie di Gianni Nazzaro ha dichiarato:

Sto male, è un dolore senza fine che non passerà mai […] Voglio vivere solo per mantenere viva l’immagine di Gianni, che non deve essere dimenticato, merita di essere ricordato sempre.

Nadia, che ha anche lavorato come ufficio stampa del marito, non ha nascosto, inoltre, che la televisione nei confronti del cantante non è stata generosa.