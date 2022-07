Giulia De Lellis pronta a sposare Carlo Beretta? “Sono molto preoccupata”

La nota influencer è meno propensa a sposarsi al momento: ecco il motivo

La nota influencer Giulia De Lellis, dopo aver preso parte a un matrimonio insieme al suo fidanzato Carlo Beretta non ha nascosto il suo evidente turbamento al pensiero di ricevere la proposta di nozze dallo stesso. Per adesso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto capire chiaramente di non essere pronta a fare l’importante passo, dato che tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram ha affermato: “Sono molto preoccupata perchè ieri lui si è straemozionato a questo matrimonio, iniziava a fare dei discorsi strani”. La 26enne ha aggiunto: “Onestamente non volevo che lui…diciamo che gli ha fatto venire delle voglie particolari, tra i due quella meno propensa in questo momento sono io, dobbiamo prima sistemare delle cose della casa”.

Carlo Beretta si è emozionato in un matrimonio. La fidanzata frena: “Con calma!”

Nelle scorse ore non sono passati di certo inosservate le storie pubblicate da Giulia De Lellis su Instagram. L’influencer mentre si trovava in auto con il fidanzato ha rotto il silenzio con queste parole: “Ieri ci siamo divertiti da morire al matrimonio dei ragazzi, è stato stupendo, pioggia a parte ma secondo me è stato divertente anche per quello, sposa bagnata sposa fortunata”. A questo punto l’ex protagonista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi dopo aver svelato ai suoi fan che il suo amato ha iniziato a farle degli strani discorsi riguardo alla questione nozze, ha scritto le testuali parole in uno dei suoi video: “Si è emozionato da morire, io ora preferirei pensare alla casa, insomma con calma! Abbiamo dei progetti da realizzare prima e poi con calma mi sposerei, mentre lui lo vedo carico. Che paura”.

L’ex protagonista di Uomini e Donne ammette: “Mi sono salvata anche questa volta”

Inoltre la nota influencer che nelle scorse settimane è guarita dal Covid, dopo aver detto: “Meno male che non ho preso il bouquet” riferendosi al suo fidanzato Carlo Beretta ha svelato: “Anche se lui sperava mi cadesse proprio in testa, anzi l’ha preso Ludovica, e ti sei salvato anche a questo giro per fortuna mia direi”. Sempre a riguardo ha scritto: “Mi sono salvata anche questa volta”. Poi ha fatto sapere che il suo amato non sopporta il fatto che lei mette i piedi sul cruscotto dell’automobile: “Ancora non l’ha accettata del tutto, rimangono le mie impronte delle dita sul vetro, la trovo una cosa super carina, chi mi conosce sa che sono una delle ragazze più pulite che incontra sul cammino della sua strada, come vedete ancora ci stiamo lavorando, non è che l’ha accettato del tutto”. Giulia De Lellis è scesa nel dettaglio, sulle lamentele del suo fidanzato ammettendo: “Non si fa, non si sta così in auto ma quando facciamo viaggi lunghi sarei bugiardissima a dire che non mi allungo”.