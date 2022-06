Giulia De Lellis guarita dal Covid si sfoga: “E’ stato veramente orribile”

L’ex protagonista di Uomini e Donne si riprende e confessa: “Sono giorni da dimenticare”

Di recente Giulia De Lellis dopo essere stata assente dai social ha fatto sapere ai suoi fan di avere il Covid. La nota influencer finalmente ha rotto il silenzio, spiegando nel dettaglio i sintomi avuti. Fortunatamente l’ex protagonista del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi ha rassicurato tutti coloro che la seguono sulla sua salute, annunciando di essersi negativizzata, però non è mancato il suo sfogo per il brutto momento passato:

“Ho avuto tutto quello che si può avere da questo virus, ogni cosa, tranne ringraziando Dio problemi a livello respiratorio, almeno quelli me li sono risparmiata, sono giorni da dimenticare, sono traumatizzata al pensiero”.

Le scuse della nota influencer per l’assenza dai social: “Stavo troppo male perdonatemi”

Due giorni fa Giulia De Lellis si è sfogata sui social rivelando di aver contratto il Covid per la seconda volta, ma in una forma molto aggressiva. Dopo essersi ripresa la famosa influencer ha confessato ai suoi numerosi follower come si è sentita, tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne probabilmente per nascondere la sua stanchezza, si è mostrata con degli occhiali da sole. Per iniziare ha affermato: “Ciao a tutti ragazzi sono viva. Intanto grazie a tutti per i messaggi, siete stati carinissimi. Stavo troppo male perdonatemi, non riuscivo neanche a tenere il telefono in mano”.

Come sta l’ex corteggiatrice dopo aver avuto di nuovo il Coronavirus: “Situazione stranissima”

La popolare 26enne ha continuato il suo sfogo nella giornata di oggi: “Ho una debolezza. Per fortuna adesso è passata sto molto meglio, è venuta la mia infermiera, ho fatto tutti i vari tamponi, abbiamo fatto anche il molecolare, sono negativa, oggi è il primo giorno che sono uscita”. Pur essendo guarita dal Covid, l’influencer continua a fare i conti con gli effetti del virus: “Situazione stranissima, faccio fatica anche a stare in piedi, rispetto alla prima volta che l’ho avuto, questa è stata veramente orribile!”.

Infine la fidanzata di Carlo Grussalli Beretta ha fatto sapere di avere diversi impegni: “Vabbè ragazzi a parte tutto non ci lamentiamo. Ho una marea di cose da fare, non avete idea questa settimana quanto mi è costata. Ora recupero un po’ di cose di lavoro. Devo preparare anche la valigia, un viaggio di lavoro mi è saltato, ma un altro riesco a farlo”.