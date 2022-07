Grand Hotel 3, anticipazioni prima puntata: che fine ha fatto Alicia?

Cosa accadrà nella prima puntata della terza stagione della serie spagnola? Anticipazioni

Venerdì 22 luglio torna in prima serata su Canale5 Grand Hotel-Intrighi e passioni con la prima puntata della terza stagione. La serie spagnola, andata in onda in Patria con grande successo dal 2011 al 2013, è composta in totale da 39 puntate. Le prime due stagioni sono andate in onda la scorsa estate. Rimangono da vedere le ultime sette puntate della terza stagione. I protagonisti sono Amaia Salamanca (Alicia), Yon Gonzalez (Julio), Pedro Alonso (Diego) e Megan Montaner (Maite). La serie è ambientata in un hotel di lusso di inizio Novecento dove nasce l’amore tormentato e contrastato tra Julio e Alicia. L’hotel nasconde una miriade di segreti. Come si è conclusa la seconda stagione? Donna Teresa ha deciso di riconoscere Andres solo per un tornaconto personale. Javier è stato smascherato al suo rientro in hotel. Donna Teresa è finita in prigione, Diego l’ha fatta uscire in cambio della cessione dell’albergo.

Anticipazioni Grand Hotel 3-Intrighi e passioni del 22 luglio: la misteriosa scomparsa di Alicia

Nell’ultima puntata prima che Grand Hotel venisse sospeso lo scoppio di una bomba ha distrutto l’albergo. Le anticipazioni della prima puntata della terza stagione della serie spagnola rivelano che nel primo episodio intitolato “Il primo giorno” dopo lo scoppio della bomba Julio è ancora vivo ma disperato perché Alicia è scomparsa. Che fine ha fatto? E’ morta nell’esplosione o è stata sequestrata? Diego, mostrando una lettera della moglie, sosterrà che si sia allontanata di sua spontanea volontà ma nè Julio nè il detective Ayala gli crederanno e si metteranno a cercarla.

Grand Hotel 3, trama nuovi episodi: arriva Megan Montaner

Nel secondo episodio della prima puntata di Grand Hotel 3 intitolato “Valtejar” Julio sarà coadiuvato nella ricerca di Alicia da Maite, un’avvocatessa interpretata da Megan Montaner. La donna tornerà improvvisamente a casa e progetterà una fuga d’amore con Julio. Intanto Donna Teresa cercherà di far sposare Javier con una ricca ereditiera ma il giovane si è innamorato di Laura, un’infermiera. Belen si riavvicinerà ad Andres per evitare che l’uomo chieda l’annullamento del matrimonio. Una certa Cecilia farà un’offerta a Diego per rilevare l’albergo. Sofia, sempre più in crisi, troverà conforto nel nuovo parroco.